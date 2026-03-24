Costarricenses son protagonistas en la primera fecha del GT Challenge de las Américas

El costarricense André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández, integrantes del equipo Nacent Racing, compitieron en el GT Challenge de las Américas con su McLaren 720S GT3.

A pesar de las difíciles condiciones lluviosas y frente a 15.000 espectadores en el nuevo Autódromo de Panamá, este sábado se disputó la primera fecha del GT Challenge de las Américas 2026, con gran participación de pilotos ticos.

En la categoría GTS, el duelo fue protagonizado por el costarricense Gustavo Ortega, a bordo de su Lamborghini Huracán, quien se impuso a la dupla conformada por el costarricense André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández.

Ortega ganó ambas largadas. De acuerdo con el medio especializado Puro Motor, pudo competir a pesar de que en febrero pasado sufrió un fuerte accidente en el que se fracturó siete costillas y la clavícula. El nacional incluso tuvo que someterse a una cirugía; sin embargo, logró merecidamente la victoria.

Por su parte, Solano y Hernández, integrantes del equipo Nacent Racing, con su McLaren 720S GT3, demostraron un rendimiento sobresaliente. Solano, incluso, impuso un nuevo récord de pista con un impresionante registro de 58,559 segundos bajo condiciones de pista húmeda.

El equipo Nacent Racing, debido a un retraso logístico, no pudo contar a tiempo con el Mercedes-AMG GT3 Evo, unidad que estará lista para la segunda fecha del campeonato, programada para el próximo 7 de junio, también en territorio panameño.

La competencia nocturna estuvo marcada por condiciones complicadas que provocaron múltiples incidentes e incluso obligaron a la interrupción de la carrera con bandera roja.

De manera extraoficial, Gustavo Ortega es el primer líder del campeonato, mientras que la dupla de Solano y Hernández se ubica en la segunda posición. Los jueces deberán determinar los resultados oficiales una vez que se resuelvan las apelaciones.

A la temporada le restan cinco fechas, incluyendo paradas en Guyana, México y República Dominicana, y finalizará con Las Tres Horas de Costa Rica, que se realizarán en el circuito Starcars.com de Parque Viva.