Puro Deporte

Costarricenses son protagonistas en la primera fecha del GT Challenge de las Américas

La temporada del GT Challenge de las Américas 2026 inició en Panamá con una buena presentación de los pilotos costarricenses

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Por Juan Diego Villarreal
GT Challenge de las Américas André Solano Juan Diego Hernández, integrantes del equipo Nacent Racing, con su McLaren 720S GT3. 23 de marzo del 2026 Cortesía: Racingreportsv
El costarricense André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández, integrantes del equipo Nacent Racing, compitieron en el GT Challenge de las Américas con su McLaren 720S GT3. (Cortesía: Racingreportsv/La Nación)







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GT Challenge de las Américas 2026André Solano y Juan Diego HernándezGustavo Ortega
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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