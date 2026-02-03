Nuevos circuitos, más fechas y más ticos tendrá la temporada del GT Challenge de las Américas

Danny Formal fue el último campeón de Las Tres Horas de Costa Rica, última fecha del GT Challenge de las Américas, en 2025.

Los motores están a punto de rugir en la región con el arranque de la sexta temporada del GT Challenge de las Américas, que tendrá como fecha final Las Tres Horas de Costa Rica, en el circuito Starcars.com del Parque Viva.

Para este año, el GT Challenge no solo contará con los vehículos de mayor tecnología en la región, sino que además tendrá una fecha adicional, pasando de cinco a seis competencias, y corriendo en dos nuevas pistas.

El campeonato latinoamericano de automovilismo arranca en marzo con dos fechas, luego dos más en el Caribe, una en México y la gran final en nuestro país con Las Tres Horas de Costa Rica. Para esta temporada, el campeonato no visitará El Salvador ni Guatemala, dos circuitos ampliamente conocidos en la región.

La competencia estará por primera vez en Guyana, en el Autódromo South Dakota, y además abrirá el mercado mexicano al visitar el Autódromo Emerson Fittipaldi, en Mérida.

Alianzas para un mejor campeonato

Precisamente, la organización ha estado trabajando en alianzas para garantizar a los pilotos participantes escenarios acordes al nivel de sus autos y, al público, un espectáculo inigualable y novedoso cada año, según explicó Eduardo Aguilar, director del GT Challenge de las Américas.

“Desde los orígenes del GT Challenge hemos trabajado en hacerlo crecer, tanto en la cantidad como en la calidad de los autos y en las pistas que visitamos, bajo la premisa de seguir siendo un evento deportivo de primer nivel, siguiendo los pasos de los grandes campeonatos GT europeos”, comentó Aguilar.

Además, dentro de las novedades del evento automovilístico para el 2026, destaca el convenio firmado con el grupo Mediapro North America, parte del grupo español Grup Mediapro, una empresa líder en servicios audiovisuales, producción y distribución de contenido, con presencia en 31 países y cuatro continentes.

Con esta alianza, las seis fechas del campeonato podrán observarse a través de Mediapro, que pretende aumentar la visibilidad de los pilotos y equipos participantes, así como el reconocimiento del campeonato en nuevos mercados.

“Para el GT Challenge es un honor ser parte del portafolio que comercializa Mediapro, empresa que trabaja de la mano con grandes eventos deportivos como La Liga Española, la Liga Mexicana y muchos más. Es un paso importante para que nuestro campeonato se pueda observar en América y más allá”, agregó Aguilar.

Por otra parte, para este 2026, los mejores pilotos costarricenses buscan expandir sus horizontes y competir con el objetivo de conquistar los campeonatos en las diferentes categorías del automovilismo regional.

Nombres como Gustavo Ortega, el experimentado Carlos Rodríguez, Aldo Vincenti, Zlatko Piskulich, André Solano, quien se coronó campeón de la categoría GT3 Turbo en 2025, así como el campeón de Las Tres Horas de Costa Rica 2025, Danny Formal, quien también buscará el título regional, destacan entre los principales protagonistas.

Fechas del campeonato Copiado!

Jornada Fecha Pista País Primera fecha 22 de marzo Autódromo Panamá Panamá Secunda fecha 7 de junio Autódromo Panamá Panamá Tercera fecha 13 de julio Autódromo South Dakota Guyana Cuarta fecha 30 de agosto Autódromo las Américas, Dominicana Quinta fecha 4 de octubre Autódromo Emerson Fittipaldi México Sexta fecha 29 de noviembre Circuito Starcars.com, Parque Viva Costa Rica

Fechas tentativas, deben ratificarse.