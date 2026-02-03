Alajuelense

Nuevos circuitos, más fechas y más ticos tendrá la temporada del GT Challenge de las Américas

El GT Challenge de las Américas arranca en marzo en Panamá y concluye con Las Tres Horas de Costas Rica, a fin de año

Por Juan Diego Villarreal
Las 3 horas de Costa Rica
Danny Formal fue el último campeón de Las Tres Horas de Costa Rica, última fecha del GT Challenge de las Américas, en 2025. (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







Juan Diego Villarreal

