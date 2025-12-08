Puro Deporte

Un Danny Formal implacable se adueña por segunda ocasión de Las Tres Horas de Costa Rica

El piloto costarricense Danny Formal ganó por segunda ocasión Las Tres Horas de Costa Rica en un Parque Viva abarrotado

Por Juan Diego Villarreal
Las 3 horas de Costa Rica
Danny Formal fue invencible en su Lamborghini Súper Trofeo. Atrás el experimentado piloto Carlos Rodríguez, en su Mercedes Benz (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

