Un Danny Formal implacable se adueña por segunda ocasión de Las Tres Horas de Costa Rica

Danny Formal fue invencible en su Lamborghini Súper Trofeo. Atrás el experimentado piloto Carlos Rodríguez, en su Mercedes Benz

En una gran exhibición de manejo y dominio del circuito Starcars.com, de un Parque Viva abarrotado, el piloto costarricense Danny Formal se proclamó este domingo campeón de Las Tres Horas de Costa Rica, al ganar los dos heats de la icónica carrera.

Formal fue simplemente superior a sus rivales a bordo de su Lamborghini Súper Trofeo en la última fecha del GT Challenge de las Américas, incluso saliendo de último en la primera largada luego de sufrir un accidente el sábado, lo que le impidió participar en la ronda de clasificación, El piloto salió ileso del choque.

Para el piloto costarricense, sin duda fue una temporada inolvidable, al ganar el campeonato de la categoría Lamborghini Súper Trofeo en los Estados Unidos y, posteriormente, el campeonato mundial el pasado 9 de noviembre en el icónico circuito de Misano, Italia.

Este domingo, Danny volvió a ganar en su tierra, en la categoría GTS, repitiendo así el cetro de 2023 y ratificando que, sin duda, es uno de los mejores pilotos del continente. Le siguieron la dupla del guatemalteco Juan Diego Hernández y el costarricense Gustavo Ortega.

El piloto costarricense André Solano, ratificó su título en la categoría GTS Turbo, con su poderoso McLaren 720S y se coronó campeón del GT Challenge de las Américas en el Parque Viva. (La Nación/Fotografía: Alonso Tenorio)

La tercera casilla fue para el ecuatoriano Sebastián Merchán, quien se coronó campeón del GT Challenge de las Américas 2025.

En la primera fracción, Danny salió en el puesto 19 y, cuando apenas habían transcurrido seis giros al circuito, logró ubicarse en la cuarta posición; tres vueltas después se adueñó del primer puesto en una gran demostración.

Durante la competencia soportó los ataques del guatemalteco Juan Diego Hernández en su Lamborghini Huracán hasta la misma raya de sentencia, para conseguir la victoria en forma contundente.

Para el segundo heat, Formal tuvo algunos problemas en la dirección, lo que provocó un desajuste en la suspensión delantera que ocasionó el desgaste de las llantas, pero siempre se dejó la victoria.

Sebastián Álvarez y Aldo Vincenti ganaron la categoría GTS Junior en Las Tres Horas de Costa Rica, con su auto número 57. (La Nación/Fotografía: Alonso Tenorio)

Danny Formal y sus mecánicos

El piloto Danny Formal no pudo ocultar su felicidad tras 24 horas de mucha presión, luego de colisionar el sábado su vehículo en las prácticas contra el muro frente a la recta principal del Parque Viva, lo que dejó su auto dañado y generó dudas sobre su participación en la carrera.

“El título se quedó en casa. La verdad, este es un triunfo gracias al trabajo de mi equipo de mecánicos; sin ellos no habría podido correr. Les agradezco el gran trabajo de todos, desde la madrugada, para tener el carro a punto. Fue una gran carrera y logramos volver a ganar Las Tres Horas de Costa Rica”, explicó Formal.

El piloto nacional agradeció el apoyo del público, que siempre estuvo alentándolo para que pudiera correr este domingo.

El Parque Viva quedó totalmente abarrotado por aficionados que llegaron a observar Las Tres Horas de Costa Rica. (La Nación/Fotografía: Alonso Tenorio)

“La verdad, el apoyo de los fanáticos y los patrocinadores fue fundamental porque siempre creyeron en nosotros. Al principio del segundo heat el auto estaba muy rápido, pero teníamos que cuidar las llantas porque se degradaban rápidamente. Por dicha logramos controlar ese problema para ganar la competencia”, afirmó Formal.

En otros resultados, en la GTS Junior, la victoria fue para Michael Solís y Mauricio Hernández, mientras que Sebastián Álvarez y Aldo Vincenti completaron el podio.

Mientras tanto, en GTS Light, Sergio Solís y Tatiana Calderón encabezaron la clasificación, escoltados por Dean Paquette y Markus Paltalla, y en la tercera posición Evan Michelini. En GTS Turbo, André Solano y K.C. King dominaron la categoría, con Franklin Boodram en la segunda posición.

En Super V8, los ganadores fueron Zlatko Piskulich y Luis José Marín, seguidos por Jimmy Llibre y Alfredo Narji, y por Rodolfo González.

Los autos antiguos siempre llaman la atención de los espectadores al automovilismo en Las Tres Horas de Costa Rica. (La Nación/Fotografía: Alonso Tenorio)