Dupla centroamericana va por la conquista del campeonato latinoamericano de automovilismo

La dupla del equipo Nacent Racing, conformada por el costarricense André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández, competirán está temporada en el GT Challenge de las Américas 2026.

El GT Challenge de las Américas 2026 tendrá la participación de una dupla centroamericana que buscará ganar el prestigioso campeonato de automovilismo de la región, a bordo de un verdadero bólido.

Para la temporada 2026, el equipo Nacent Racing anunció oficialmente la conformación de su alineación de pilotos, quienes competirán con el Mercedes-Benz AMG GT3 EVO, uno de los vehículos más avanzados y competitivos del automovilismo Gran Turismo a nivel internacional.

La escudería estará representada por el costarricense André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández, un dúo que reúne “experiencia, títulos continentales y amplio conocimiento de los principales circuitos de la región”, según informó MJCRComunicación.

El objetivo para este 2026 será posicionarse como protagonista en uno de los campeonatos más exigentes del automovilismo americano.

La incorporación del Mercedes-Benz AMG GT3 EVO —desarrollado bajo normativa FIA GT3— marca además un paso estratégico dentro del crecimiento del automovilismo centroamericano en plataformas internacionales, consolidando así un proyecto deportivo.

André afronta la nueva temporada como campeón vigente del GT Challenge de las Américas 2025 en la categoría GTS Turbo, tras una campaña dominante en la que lideró el certamen, registrando récords de pista en Panamá y República Dominicana, además de múltiples pole positions en el campeonato.

“Me siento muy contento de iniciar una nueva temporada. Cada año representa un reto distinto y ahora llegamos con carro y compañero nuevos. Contamos con un auto óptimo para las pistas de la región. Además, compartiremos equipo con Juan Diego, un piloto con gran experiencia”, aseguró Solano.

Por su parte, el guatemalteco Juan Diego Hernández, excampeón del GT Challenge de las Américas y una de las figuras más consistentes del automovilismo regional, también valoró su regreso a la competencia.

“Para mí es una gran alegría volver al GT Challenge de las Américas después de un tiempo ausente. Hemos trabajado desde inicios de año para llegar en la mejor forma posible y adaptarnos al nuevo auto y al equipo. La expectativa es disfrutar el proceso, entender el carro y pelear por los primeros lugares”.

La temporada del GT Challenge de las Américas 2026 se disputará a lo largo de seis fechas internacionales. Iniciará el 21 de marzo en el Autódromo de Panamá, y repitiendo en suelo panameño el 7 de junio.

Posteriormente continuará en Guyana, República Dominicana y México, antes de celebrar su gran final el 6 de diciembre en Costa Rica, en el Circuito StarCars de Parque Viva, con las Tres Horas de Costa Rica