Dupla centroamericana va por la conquista del campeonato latinoamericano de automovilismo

Un costarricense y un guatemalteco se unen para competir por el cetro del GT Challenge de las Américas 2026

Por Juan Diego Villarreal
GT Challenge de las Américas Equipo Nacent Racing André Solano Juan Diego Hernández Automovilsimo 5 de marzo del 2026 Cortesía: Equipo Nacent Racing
La dupla del equipo Nacent Racing, conformada por el costarricense André Solano y el guatemalteco Juan Diego Hernández, competirán está temporada en el GT Challenge de las Américas 2026. (La Nación/Cortesía: Equipo Nacent Racing)







GT Challenge de las Américas 2026Equipo Nacent RacingAndré SolanoJuan Diego Hernández
