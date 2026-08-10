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DT de Mixco de Guatemala destapa una verdad del fútbol de Costa Rica: ‘No se puede tapar el sol con un dedo’

Fabricio Benítez elogió las virtudes de Saprissa, al que enfrenta el martes a las 8 p.m.

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Por Milton Montenegro
Fabricio Benitez, tecnico de Mixco de Guatemala
Fabricio Benítez, técnico de Mixco de Guatemala, dijo que Saprissa tiene jugadores muy rápidos en ofensiva. (Facebook de Deportivo Mixco/Facebook de Deportivo Mixco)







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Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

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