DT de Mixco de Guatemala destapa una verdad del fútbol de Costa Rica: ‘No se puede tapar el sol con un dedo’

Fabricio Benítez, técnico de Mixco de Guatemala, dijo que Saprissa tiene jugadores muy rápidos en ofensiva.

El Deportivo Mixco de Guatemala afinó detalles para enfrentar su segundo compromiso en la Copa Centroamericana de la Concacaf.

Los guatemaltecos juegan de visita este martes, a las 8 p. m., ante Saprissa y esperan dejar una buena imagen.

El equipo guatemalteco disputa por primera vez el torneo y llegó a Costa Rica después de caer ante Olimpia de Honduras (2-0).

En la conferencia de prensa que organiza la Concacaf, previa al compromiso, Fabricio Benítez, técnico de Mixco y de nacionalidad guatemalteca, atendió a los medios de comunicación.

El timonel no solo se refirió a Saprissa, sino también al fútbol de Costa Rica en general, y dijo lo que considera una realidad de nuestro balompié.

“Todo el fútbol de Centroamérica está creciendo. Por ejemplo, Xela (Xelajú) compitió y disputó la final pasada. Ese parámetro le sirve al fútbol de Guatemala y estamos progresando. Queremos estar más cerca de las situaciones importantes, estar emparejados. Es cierto que el fútbol de Costa Rica puede estar un escalón arriba, eso es así y no hay que tapar el sol con un dedo, pero en los otros países se ha crecido y se está emparejando”.

- ¿Qué representa para usted enfrentar a Hernán Medford?

Con Hernán nos conocemos; tiene una buena trayectoria en nuestro fútbol y en la época de jugadores nos enfrentamos. Ahora estamos de la línea hacia afuera y es un gusto para mí tener conocidos de gran trayectoria. Nos toca a nosotros intentar hacer algo parecido a lo que ha hecho Hernán.

- ¿Qué conoce de Saprissa?

Es un equipo muy ordenado, experimentado, con gente de mucho oficio. Maneja bien las transiciones, tiene gente rápida adelante y debemos ser inteligentes para intentar competir. Cuando tengamos el balón, debemos ver cómo administrar los tiempos. Lógicamente, Saprissa conoce muy bien su estadio y viene haciendo un gran trabajo. Tiene piezas importantes que pueden hacer la diferencia y vamos a jugar con seriedad para intentar contrarrestar esas situaciones.

- ¿Cuál es la fórmula para jugar un partido de visita ante Saprissa?

Cada técnico tiene sus formas; nosotros tenemos una idea de trabajo. Al tener el balón, intentamos administrar ciertos sectores de la cancha y, al no tenerlo, tratamos de minimizar las virtudes del rival. Vamos a intentar competir con nuestras armas e intentar contrarrestar las de Saprissa, que son buenas.

- ¿En estos juegos puede pesar la historia de un club como Saprissa?

Yo creo en la personalidad del jugador. Antes se complicaba; ahora ha cambiado. Hablamos de la historia de cada club; intentamos hacer la nuestra y, por títulos, nos sacarán una enciclopedia. Estamos comenzando, estamos haciendo esas páginas. En el fútbol puede pasar cualquier cosa y esperamos que esa historia no pese; no debería pesar, porque todos los partidos son diferentes.