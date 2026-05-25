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Douglas Sequeira tuvo su revancha entre lágrimas y el orgullo del deber cumplido en Inter San Carlos

El entrenador Douglas Sequeira, después de un trago amargo en la temporada 2025, cumplió el suelo de ascender con Inter San Carlos

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Por Juan Diego Villarreal
Douglas Sequeira Inter San Carlos Liga de Ascenso Torneo Clausura 2026 24 de mayo del 2026 Facebook Inter San Carlos
El entrenador Douglas Sequeira no pudo contener las lágrimas, tras campeonizar con Inter San Carlos en la Liga de Ascenso y llevarlo a la Primera División. (Facebook Inter San Carlos /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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