Douglas Sequeira tuvo su revancha entre lágrimas y el orgullo del deber cumplido en Inter San Carlos

El entrenador Douglas Sequeira no pudo contener las lágrimas, tras campeonizar con Inter San Carlos en la Liga de Ascenso y llevarlo a la Primera División.

Perder la final del Torneo Clausura 2025 ante Fútbol Consultants fue un duro golpe para el técnico Douglas Sequeira, quien abandonó el proyecto al frente del Inter San Carlos y buscó nuevos retos.

Sin embargo, el presidente del club, Geovanni Paniagua, volvió a buscar a Douglas y juntos retomaron el objetivo de llegar a la máxima categoría, el cual cumplieron este domingo al ganar el Torneo Clausura 2026 y ascender a la Primera División tras vencer 2-0 a Jicaral Sercoba.

Douglas había ganado el Torneo Apertura 2025 ante Palmares y, con un equipo sólido, le dio una gran alegría a los aficionados sancarleños, además de tomarse revancha del trago amargo sufrido un año antes.

Con el pitazo final del árbitro Anderson Gómez, Douglas Sequeira caminó hasta el banquillo del entrenador de Jicaral, Alberto Moraga, con quien se fundió en un abrazo en medio de las lágrimas. Luego, lo único en lo que pensó fue en abrazar a su esposa y celebrar el tan esperado ascenso.

“De verdad que estoy contento. Dios es grande. Este año hemos sido los mejores; en 12 series de ida y vuelta no perdimos ninguna, contando el torneo anterior. (perdió el Clausura 2025 en penales ante Consultants). La verdad lo que quiero es ver a mi esposa y a mis hijos”, expresó Sequeira, totalmente emocionado, durante la transmisión de FUTV.

El entrenador, con pasado en Deportivo Saprissa, Asociación Deportiva San Carlos y Puntarenas FC, hizo una pausa, tomó aire y continuó la conversación.

“Este equipo estaba en Linafa hace dos años y medio. Geovanni (Paniagua) me invitó al proyecto y le dije que la idea era tener un equipo de Primera División. Él nos ayudó y después invité a Álvaro Saborío, Álvaro Aguilar, Marco Julián Mena y al preparador físico Erick Sánchez. Nuestro primer mensaje al grupo fue que debíamos entrenar como un equipo de Primera para ascender y ellos lo entendieron”, comentó.

El timonel norteño es consciente que está al frente de un grupo que desea hacer historia, por lo que no van a dar ventajas a los rivales.

“Este es un proyecto serio, un proyecto que se ha hecho bien y cuya parte administrativa está bien organizada. Las personas que estamos aquí trabajamos con muchas ganas y ahora lo que queda es celebrar y prepararnos bien para encarar la Primera División”, aseguró el estratega.

De acuerdo con el técnico, sus números avalan su paso por Inter San Carlos, por lo que se siente orgulloso del trabajo realizado y del esfuerzo de jugadores y cuerpo técnico.

“El porcentaje mío con Inter anda por encima del 75% y de verdad estoy muy contento. Sabía que iba a ser difícil, pero gracias a Dios nos aplicamos y hoy somos equipo de Primera División. Pienso que el cantón de San Carlos puede tener dos equipos y solo debemos esforzarnos aún más”, concluyó Sequeira.