Douglas Sequeira habla sobre su salida de Inter San Carlos, su revancha y cómo está a un paso de hacer historia

El técnico Douglas Sequeira, vive su segunda etapa con el Inter San Carlos, club con el cual suma dos finales.

Después de perder la final del Torneo Clausura 2025, de la Liga de Ascenso, en mayo anterior frente a Fútbol Consultants, el técnico Douglas Sequeira Solano dio un paso al costado y dejó el Inter San Carlos en busca de nuevos desafíos, tras no llegar a un acuerdo con el presidente del club sancarleño.

Durante cinco semanas se desempeñó como asistente técnico en el Managua FC, campeón de Nicaragua, donde vivió la experiencia de participar en la Copa Centroamericana, hasta que el equipo pinolero quedó eliminado.

Sin embargo, la fortuna volvió a sonreírle a Douglas, ya que el jerarca del Inter San Carlos, Geovanny Paniagua, conversó con él para que regresara y se integrara nuevamente al proyecto, esta vez junto a Yosimar Aias como gerente deportivo, tras la salida del técnico Alexander Vargas.

En esta nueva etapa, Douglas Sequeira tuvo su revancha. Luego de liderar la fase regular del Grupo A del Torneo Apertura 2025 de la Liga de Ascenso, logró llegar a la final, donde derrotó 5-2 en el global a Palmares y aseguró su lugar en una eventual final nacional en busca de un boleto a la Primera División.

“Estoy contento por estar de nuevo aquí y encabezar este proyecto. El 50 % del trabajo está hecho al asegurarnos un boleto en la gran final. Debemos disfrutar el campeonato y prepararnos para lo que viene, que será aún más duro”, comentó Sequeira a los medios de comunicación tras ganar el título del Apertura 2025.

Un entrenador muy criticado

Douglas destacó el trabajo administrativo del club, que busca brindar las condiciones necesarias al equipo para rendir en la cancha, incluso al contar con su propio centro de entrenamiento en Pital de San Carlos.

“Tenemos una gran estructura de trabajo. Invité a Álvaro Saborío, lo cual es importantísimo, y le agradezco que aceptara la invitación. Creo que fuimos el mejor equipo durante el campeonato. El torneo pasado perdimos una final, lo cual es duro, pero tenemos un estilo de juego que se respetó y hoy estamos celebrando”, añadió.

El entrenador expresó que no fue una serie sencilla ante Palmares, pero al final lograron imponerse y proclamarse campeones tras su regreso al Inter San Carlos.

“El fútbol es una montaña rusa. A veces estás arriba y otras abajo. Estuve cinco semanas en Managua y fue una experiencia muy buena. El presidente me llamó, sabía que había un trabajo acumulado. Vine, solo perdí un partido y creo que demostramos una idea clara de juego, ganamos el título y los jugadores se lo merecen”, expresó Sequeira.

Para Douglas, la base del éxito es el trabajo. Más allá de que en algunos momentos los resultados no se le hayan dado, sigue confiando en sus capacidades y en un estilo de juego que respeta y busca implementar en los equipos que ha dirigido.

“He sido un técnico que ha recibido muchos golpes y muy criticado, pero eso no me afecta. Yo sé lo que hago y creo en la metodología de trabajo, en mi forma de entrenar. Agradezco la confianza de la dirigencia del Inter San Carlos. No sé qué pasará en mayo, cuando finalice el Torneo Clausura 2026, pero vamos a trabajar para ganar el campeonato”, declaró Sequeira.

De acuerdo con el estratega del cuadro norteño, la idea es reforzar el plantel, y aseguró que al menos llegarán tres jugadores para afrontar el Clausura 2026 y hacer realidad el sueño de llegar a la Primera División.