Álvaro Saborío celebra un nuevo título con un equipo que buscar hacer historia

El exgoleador, Álvaro Saborío, está encantado de poder aportar su experiencia y conocimientos en un novedoso proyecto

Por Juan Diego Villarreal

Álvaro Saborío Chacón, está acostumbrado a ganar y celebrar campeonatos, pero ser campeón no es una novedad para el exgoleador, quien conquistó títulos con Saprissa, Alajuelense y San Carlos.








Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

