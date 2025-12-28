Álvaro Saborío celebra un nuevo título con un equipo que buscar hacer historia

Álvaro Saborío Chacón, está acostumbrado a ganar y celebrar campeonatos, pero ser campeón no es una novedad para el exgoleador, quien conquistó títulos con Saprissa, Alajuelense y San Carlos.

Sin embargo, para Saborío esta es la primera vez que levanta un trofeo desde el banquillo, al desempeñarse como asistente técnico del entrenador Douglas Sequeira, con quien ganó este sábado el Torneo Apertura de la Liga de Ascenso con el Inter San Carlos.

Los norteños derrotaron en el global 5-2 a Palmares, adjudicándose el certamen que les permite soñar con el ascenso a la máxima categoría, quedando a un paso de hacer historia con otro equipo sancarleño.

“Me buscó Douglas Sequeira y el presidente Geovanny Paniagua. La verdad, estoy encantado de ayudar y poder salir campeón. Agradezco la oportunidad porque es un equipo del pueblo. Los jugadores son muy responsables y son conscientes de que a este equipo hay que subirlo a Primera, y ya dimos el primer paso”, indicó Saborío.

El exgoleador de la Selección Nacional se integró al proyecto del equipo de Pital de San Carlos a solicitud de Sequeira, con quien compartió camerino en el cuadro morado, por lo que aporta liderazgo a un plantel que desea trascender en el balompié costarricense.

“Sin duda, el equipo demostró mucha madurez y personalidad. El plantel sabía bien lo que nos estábamos jugando. Este es un equipo hecho para ganar y lo demostró en esta temporada, con un grupo de jóvenes futbolistas que han trabajado muy duro para alcanzar el objetivo”, comentó Saborío tras la finalización del compromiso.

Luego de ponerle fin a su etapa como jugador, Saborío se incorporó al Inter San Carlos en setiembre pasado, con el fin de aportar mayor experiencia a un cuerpo técnico que busca hacer historia.

“Estamos muy contentos con la estructura del equipo. Se ha trabajado muy fuerte durante la temporada y hoy se premia el esfuerzo del grupo, que siempre tuvo como meta salir campeón y quedar más cerca del objetivo que nos hemos planteado, que es subir a la Primera División”, expresó Saborío.

Sin embargo, el exgoleador sabe lo que implica competir en la Segunda División, por lo que tiene claro que aún queda mucho trabajo por delante.

“Podemos celebrar este primer paso, pero también debemos ser responsables, porque el torneo de Segunda es muy largo y muy duro. Palmares nos complicó y demostró que no será fácil. Aún tenemos mucho por mejorar para el próximo año”, agregó Saborío.

Ganar el Torneo Apertura 2025 le permite al Inter San Carlos quedar sembrado para una eventual gran final y disputar el boleto a la Primera División. No obstante, si logra conquistar el Torneo Clausura 2026, obtendría el ascenso directo a la máxima categoría sin necesidad de jugar una final.