Dos muertos tras pleito de aficionados por clásico de Uruguay

Dos personas fallecieron este sábado a causa de un incidente desatado en la periferia de Montevideo entre hinchas de Nacional y Peñarol, minutos después de que el clásico del fútbol uruguayo disputado sin público se saldó con triunfo aurinegro por 3-0.

Aficionados de Peñarol, durante un clásico uruguayo ante Nacional. (DANTE FERNANDEZ/AFP)

El clásico charrúa se disputó sin presencia de aficionados en el estadio Campeón del Siglo luego de que a principios de julio un partido entre ambos terminara con un policía herido por una bengala, proveniente del sector donde se ubicaba la hinchada de Nacional.

Este sábado, un grupo de personas, incluido un policía, miraba el clásico en Toledo (a unos 22 kilómetros del centro de Montevideo) con banderas de Peñarol colgadas en el domicilio.

Al terminar el partido arribaron “dos motos ocupadas cada una por tres personas, uno de ellos esgrimiendo arma de fuego”, señaló el Ministerio del Interior en un comunicado.

“El policía ingresa a la finca y sale con su arma de reglamento, efectuando disparos. El incidente dejó como resultado a dos personas fallecidas”, agregó la institución.

Los motociclistas estaban identificados como hinchas de Nacional, confirmó a la AFP una fuente de la Policía.

El policía que participó de los incidentes quedó detenido.

Este sábado, el clásico culminó con amplio triunfo de Peñarol. Maximiliano Silvera (31), Emanuel Gularte (45) y Matias Arezo (86) fueron los goleadores de la tarde en el partido válido por el torneo Clausura.

Con el triunfo, Peñarol calentó motores para el duelo de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores que disputará en casa el martes ante Racing de Argentina.