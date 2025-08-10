Puro Deporte

Dos muertos tras pleito de aficionados por clásico de Uruguay

El clásico uruguayo se jugó a puerta cerrada, pero aún así ocurrió un grave incidente con dos fallecidos

Por AFP

Dos personas fallecieron este sábado a causa de un incidente desatado en la periferia de Montevideo entre hinchas de Nacional y Peñarol, minutos después de que el clásico del fútbol uruguayo disputado sin público se saldó con triunfo aurinegro por 3-0.








UruguayFútbol uruguayoViolencia en el fútbol
