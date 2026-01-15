Dobló las rodillas en el Saprissa y sorprendió a la Ultra y a toda la gradería sur (video)

Los aplausos y gritos de emoción retumbaron en la gradería sur del Estadio Ricardo Saprissa, en el partido contra Puntarenas.

Cualquiera pensará, claro, fue el festejo por los goles de David Guzmán y Ariel Rodríguez, pero la celebración fue más grande, se trató de una propuesta de matrimonio.

Un hombre, llamado Ober, se puso de rodillas frente a su pareja y le mostró un anillo de compromiso.

Aplausos, miradas de asombro, y un grito que se escucha: “La pedida de matrimonio en la gradería”.

Todo fue captado por un video publicado en su cuenta de Facebook, por “El Pódcast de la Hinchada”.

En el instante, la pareja de Ober como que no se percató de lo que pasaba frente a sus ojos, quedó congelada, pero no por el frío, sino por el hermoso anillo que le mostró su futuro esposo.

Ella quedó sería, pero selló el definitivo sí, con un apasionado beso, que nuevamente generó aplausos y gritos en la gradería sur.

“Esos Hatillenses siempre todos unos galanes. Felicidades para mis compadres”, escribió José Miguel Rojas Vargas, en el posteo de “El Pódcast de la Hinchada”, en su publicación en Facebook.

Pablo Castro añadió que no sabía que ellos estaban juntos, pero “son compitas míos de años Ober y Grace.....Les deseo muchas bendiciones”.

Una pareja se comprometió en la gradería sur del estadio Saprissa. Enorme sorpresa en el juego de Saprissa contra Puntarenas.

