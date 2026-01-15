Afición de Saprissa se deja conquistar por sus extranjeros y le pide algo clave a Vladimir Quesada

El Deportivo Saprissa ya mostró a sus dos nuevos extranjeros: el nicaragüense Bancy Hernández y el panameño Tomás Rodríguez. Ambos entraron de cambio el martes anterior, en el encuentro en que los morados sufrieron más de la cuenta para empatar 2-2.

Hernández ingresó al minuto 46, Rodríguez al 64, y los dos fueron vitales para que el equipo le cambiara el rumbo al compromiso y, al final, lograra la paridad con tantos de David Guzmán y Ariel Rodríguez.

La Nación, en su canal de WhatsApp de Saprissa (si desea unirse, puede hacerlo en este enlace), les preguntó a los morados: ¿Qué le pareció el debut de Bancy Hernández y Tomás Rodríguez con Saprissa?

Los seguidores morados no solo participaron, sino que hasta le hicieron una recomendación a Vladimir Quesada, técnico de Saprissa.

Las opciones de respuesta fueron: Los dos son muy buenos, los dos tienen que ser titulares, Bancy es mejor, los dos llenaron las expectativas, esperaba más de los dos y Tomás es mejor.

En el sondeo participaron 1.204 personas. De ellas, 920 (76%) consideraron que los dos son muy buenos; 185 (15%) opinaron que ambos tienen que ser titulares; 34 (3%) señalaron que Bancy es mejor; 31 (3%) consideraron que los dos llenaron las expectativas; 29 (2%) dijeron que esperaban más de ambos, y 5 (1%) opinaron que Tomás es mejor.

Así respondieron los aficionados del Deportivo Saprissa, en el sondeo efectuado en el canal de WhatsApp de La Nación Saprissa. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

A los saprissistas les gustó lo que mostraron Bancy y Tomás, y como segunda opción en el sondeo, le pidieron a Vladimir que use a los dos como titulares. Fue la segunda respuesta más votada con 185, quieren a los dos como titulares.

Pero no solo los seguidores dieron el visto bueno; incluso los integrantes de Saprissa hablaron muy bien de lo que hicieron Bancy y Tomás en la cancha.

“Es lo que queremos y, obviamente, por eso se contrataron. Son jugadores de selección y están preparados para todo este tipo de roce. Me encantó que tuvieron personalidad, que no les costó el partido, que tuvieron ese plus extra que nosotros necesitábamos. Felicitarlos porque hicieron las cosas de la mejor manera”, afirmó David Guzmán sobre el desempeño de Bancy Hernández y Tomás Rodríguez.

Bancy Hernández tuvo un gran debut con el Deportivo Saprissa. Aquí el día de su presentación. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Guzmán espera que sigan creciendo y ayuden al plantel a sumar victorias y tener un mejor rendimiento.

“Saprissa es un equipo y tenemos que luchar siempre. Rescato las ganas, la ilusión de siempre buscar el marco rival. A pesar de que seguimos cometiendo errores, somos conscientes de eso y hay que seguir preparándonos para mejorar. Pero rescato el empate contra Puntarenas, al jugar con uno menos”, mencionó David.

Los comentarios, incluso de la prensa, por lo exhibido por Bancy y Tomás fueron positivos. El nicaragüense fue quien más llamó la atención por su control de pelota, visión de juego y precisión en los pases. Rodríguez dejó claro que posee velocidad y que, con espacio, puede ser letal en el uno contra uno.

Bancy participó de forma directa en la conquista del segundo gol, al cobrar un tiro libre que se estrelló en el horizontal, el portero y la defensa porteña no pudieron recoger el rebote y Ariel Rodríguez aprovechó para enviar el balón al fondo del marco.

La afición los quiere como estelares, y ya se verá si Vladimir Quesada los complace en el segundo juego de Saprissa, el sábado próximo, de visita contra Herediano, a las 8 p.m. en el Estadio Carlos Alvarado.

Bancy Hernández ingresó en el segundo tiempo y fue un problema para Puntarenas. La afición morada lo quiere como titular. (MARVIN_CARAVACA/Marvin Caravaca)

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.