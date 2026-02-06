Director de programa deportivo sufre accidente en bicicleta y tienen que reconstruirle el hombro

Bernal Arce Salas tiene 12 años de estar al frente del programa Meridiano Deportivo, el cual le da cobertura al Club Sport Herediano.

La pasión por el ciclismo lo llevó a tomar la decisión de salir a rodar en su bicicleta el pasado 1.º de enero de 2026, a pesar de que no estaba en sus planes.

Salió de su casa en Santa Bárbara de Heredia con el objetivo de entrenar en un circuito entre el Pacto del Jocote, en Alajuela, el Coyol, Barrio San José y la salida a la Ruta 27, sin imaginar que viviría una de las experiencias más duras de su vida.

Bernal Arce Salas, director del programa Meridiano Deportivo, que da cobertura al Club Sport Herediano y se transmite por redes sociales, sufrió un accidente mientras entrenaba en su bicicleta de ruta, cuando el tubular delantero explotó y cayó sobre su hombro derecho, el cual quedó fracturado en dos partes y tuvo que ser reconstruido mediante una cirugía.

Bernal, de 52 años, confesó que no tenía pensado salir a rodar, pero que esa mañana tomó la decisión y estuvo entrenando por casi dos horas.

“Estaba dándole la tercera vuelta al circuito a una buena velocidad cuando escuché una explosión; la manivela se fue hacia el lado derecho y pegué el hombro violentamente contra el pavimento, quebrando el casco y los anteojos”, comentó Arce.

El comentarista se levantó de manera instintiva, con un fuerte dolor, y notó que no podía mover el brazo derecho. Se sintió mal, se sentó en la calle y, minutos después, terminó rodeado de vecinos que intentaron auxiliarlo y llamaron a la Cruz Roja Costarricense.

Bernal Arce, director del programa Meridiano Deportivo, mostró una radiografía de cómo se ve su hombro derecho. (La Nación/Cortesía Bernal Arce)

“Me llevaron al hospital de Alajuela, donde me atendieron. Al final, el médico fue sincero conmigo y me dijo que la lesión era grave y que debía operarme lo más rápido posible. Hablé con mi esposa, Grettel Arroyo, y decidimos operarme para no tener consecuencias en el futuro”, explicó Arce.

De acuerdo con el parte médico, Bernal sufrió una fractura de hombro: el húmero se partió en dos segmentos, hubo destrucción de la cápsula articular y un daño severo en el músculo subescapular, el cual conecta la espalda con el hueso, lo que provocó una inestabilidad articular y un daño funcional significativo.

Para estabilizar la lesión, los médicos tuvieron que reconstruir el hombro con una platina y nueve tornillos, además de fijar el músculo con una especie de ancla. La recuperación tendrá una duración de al menos seis meses.

“El sábado me dieron el alta médica en la primera fase. Debo recibir fisioterapia y tener mucho cuidado con la rehabilitación. Le agradezco a Dios por estar vivo, porque caer de frente pudo haber sido más grave o una tragedia. También agradezco las atenciones del doctor Esteban Quesada Jiménez, de la Clínica Bíblica”, señaló Arce.

Bernal continúa realizando su programa desde su casa de habitación, con sus diferentes secciones; sin embargo, de momento no puede salir a reportear para evitar recibir algún golpe en el hombro.