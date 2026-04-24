Directivo de Alajuelense habla claro sobre Óscar Ramírez y responde si José Saturnino Cardozo es opción

León Weinstok aseguró que Liga Deportiva Alajuelense tiene una relación con Óscar Ramírez muy diferente a la que se da con cualquier otro entrenador.

¿Qué va a pasar con Óscar Ramírez? Esa consulta la respondió el directivo de Liga Deportiva Alajuelense, León Weinstok, antes del partido ante Puntarenas FC en el Estadio Alejandro Morera Soto.

Lo primero que dijo es que Óscar Ramírez tiene el respaldo de la institución y por eso está en el club.

“Todos sabemos lo que es Óscar y él ha pedido tiempo para tomar una decisión personal y analizarlo en pro del club. Por ahora estamos enfocados en el torneo, en el partido, vamos a luchar hasta el final. Y apenas termine el torneo se verá con él qué conviene y qué conviene con la institución”, expresó León Weinstok en Columbia.

¿Ya ha comunicado algo? “Yo creo que es una situación muy particular por la persona de que se trata y la institución en la que estamos. Óscar es para el club y el club es para Óscar. Con cualquier otro entrenador se maneja diferente, pero con él tranquilos, es un diálogo abierto”, citó.

También dijo que ahora otra vez se abre un periodo para trabajar y para hacer pretemporada, porque cuando se acabe el torneo habrá un espacio de alrededor de dos meses para que empiece la próxima temporada.

“Cambia un poco el acomodo y esperar, tener un diálogo franco, lo que diga el papel con Óscar es poco relevante, cuando empezó a dirigir por esas situaciones el contrato no estaba formalmente firmado y no fue tema. Eso se hablará en su momento y será una conversación franca que tendrá con Carlos Vela y se verá”, recalcó León Weinstok.

Mientras el dirigente atendía a los medios de comunicación con derechos de transmisión, le preguntaron de manera directa si José Saturnino Cardozo es la opción en caso de que Óscar Ramírez decida no continuar.

“En este momento hay un entrenador y no se está tanteando entrenadores en ese sentido. Es natural que eso esté en el ambiente, hipócrita sería negar el buen torneo de Liberia, pero en este momento, genuinamente no está la certeza del deseo de continuar de Óscar.

”Y hablar de cualquier opción sería hipotético y es un equipo contra el que jugamos el domingo, sería irrespetuoso hablar con él siendo el rival del domingo”, respondió León Weinstok.

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