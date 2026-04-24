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Directivo de Alajuelense habla claro sobre Óscar Ramírez y responde si José Saturnino Cardozo es opción

León Weinstok fue enfático en la posición actual de Liga Deportiva Alajuelense sobre su banquillo para lo que sigue tras este torneo

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Por Fanny Tayver Marín
León Weinstok aseguró que Liga Deportiva Alajuelense espera respuesta sobre la apelación que el club presentó.
León Weinstok aseguró que Liga Deportiva Alajuelense tiene una relación con Óscar Ramírez muy diferente a la que se da con cualquier otro entrenador. (Fanny Tayver Marín/Fanny Tayver Marín / La Nación)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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