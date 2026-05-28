Puro Deporte

Directivo de Alajuelense contradice a Raúl Pinto y revela lo que no se sabía de la salida de Óscar Ramírez

León Weinstok conversó con ‘La Nación’ y dio una versión muy distinta a la de Raúl Pinto

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Por Fanny Tayver Marín
05/01/2025, San José, Estadio Nacional, partido de la jornada 3 del torneo de apertura 2025 entre Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano.
León Weinstok tiene una versión muy diferente a la expuesta por Raúl Pinto. (Jonathan Jiménez/Jonathan Jiménez)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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