Directivo de Alajuelense contradice a Raúl Pinto y revela lo que no se sabía de la salida de Óscar Ramírez

En la directiva de Liga Deportiva Alajuelense se sienten sorprendidos por las declaraciones recientes brindadas por Raúl Pinto en el pódcast Soy Manudo. De hecho, el actual secretario de la cúpula rojinegra, León Weinstok, aclaró algunos puntos de lo dicho por el exvicepresidente II y ahora aspirante a la vicepresidencia I del club.

Lo primero que dijo es que es importante tener claro que por estatutos de la propia asociación, lo que se discute y conversa en el seno de la Junta Directiva es confidencial.

“Entonces, si yo entro a aclarar lo que se dijo y no se dijo y las verdades y falsedades que mencionó Raúl, estaría violentando esa obligación de confidencialidad y me podría exponer a que me destituyan del cargo”, afirmó León Weinstok.

Añadió que también hay una obligación moral en el sentido de que es normal que en una junta directiva se discutan aspectos en un ámbito de confianza.

“En este sentido, no comparto que por temas objetivos político-electorales se deje de lado ese compromiso moral y se incumpla esta obligación de confidencialidad que se debe tener”, citó.

En cuanto a la salida de Óscar Ramírez, el directivo de la Liga afirma que el pasado 1.° de mayo, en la reunión estuvieron presentes Carlos Vela, Joseph Joseph, Óscar Ramírez y él.

“Fue una reunión digna de alguien como Óscar, conversamos muchos aspectos del equipo, aspectos importantes que afectaron este semestre y aspectos que había que mejorar para el siguiente, para buscar resultados distintos.

”Conversamos incluso temas de jugadores, de liga menor y demás y luego de la conversación él nos indicó su deseo de no continuar. Terminó con un abrazo a cada uno y los mejores deseos y con un muy buen ambiente propio de la relación que había y lo constructivo y amistoso que fue todo lo conversado”, aseguró.

- ¿Hubo varias peticiones que hizo Óscar Ramírez y que la directiva rechazó?

- Yo puedo garantizar que no fue de esa forma. Entrar al detalle de que sí o que no violaría el deber de confidencialidad de la junta directiva y también el respeto y la forma en la que Óscar pidió que se viera todo. Pero yo sí puedo garantizar que mucho de lo que ha mencionado Raúl en sus últimas entrevistas, no se acerca a lo que se discutió.

- ¿Se habló de Johnny Acosta y Pierluigi Morera en estas reuniones?

- Es que se discutieron muchos temas de equipo. Cuando no se obtiene un resultado como el que se esperaba, evidentemente hay que evaluar qué fue lo que se hizo de forma positiva y especialmente qué es lo que se necesita mejorar y qué cambios corresponden. Hubo análisis de todas las áreas deportivas y en la gran mayoría incluso Óscar estaba de acuerdo con la evaluación que se veía y demás. Es por eso que no es correcto lo que indica Raúl. Y él dice cosas en las que la directiva no estaba de acuerdo y en realidad sí lo estábamos.

- ¿Usted podría decir entonces que Óscar Ramírez salió en buenos términos de la liga?

- Óscar salió en perfectos términos. En esa reunión, él le agradeció a Carlos Vela el apoyo brindado y el soporte y hablaron del inicio cuando no se conocían y el gran apoyo que recibió. También le agradeció a Joseph todo el apoyo que ha tenido de parte de él y desde que vino, porque recordemos que fue Joseph el que propició el regreso de Óscar. Y conmigo también intercambiamos palabras de agradecimiento mutuo y se fue en muy buenos términos.

”Le dimos a él la posibilidad de que nos indicara la forma en que quería hacer la comunicación sobre su decisión de no seguir y nos dijo que no quería que hubiese algún tema alrededor de él. Lastimosamente, ahora por fines políticos y electorales esto se volvió así pero bueno nosotros tratamos de cumplir este deseo de Óscar al máximo”.

- ¿Lo sorprende lo que dijo Raúl Pinto?

- Me sorprende porque no creí que los intereses electorales fueran tan fuertes como para llegar a decir estas cosas; que los intereses electorales lo lleven a violar los estatutos de la institución y hasta ventilar temas de salud y familiares que en el seno de la institución se iban a manejar o se estaban manejando de forma privada.

- Raúl Pinto dijo en Teletica.com que no está de acuerdo con que Fernán Faerron regrese a Alajuelense. ¿Ese punto se había tocado? ¿Tuvieron un acercamiento real con el jugador?

- No. Y más bien al contrario, si hubo alguien que promovió a Fernán Faerron, incluso en setiembre del año pasado fue don Raúl Pinto, que él indicó que la Liga debería tener un acercamiento con él para contratarlo y en esa época incluso no se tenían las dos lesiones de ligamento cruzado de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos.

”Cuando él planteó eso en el chat de la junta directiva, la respuesta de todos los directivos fue que considerábamos que las actitudes de él no eran acordes a estar en la institución. No hubo ningún directivo que se manifestara a favor y más bien él fue el único que lo propuso, y pues ahí quedó el tema, al no tener ningún apoyo”.

- Él también habló de perdió una votación 9 a 1, ¿a qué se refiere?

- La verdad no sé a qué votación puntualmente se refiere porque hubo una discusión ese día sobre muchos aspectos. Principalmente sobre lo que se veía para el siguiente semestre a nivel de estructura y manejo. Es normal que con todos los entrenadores hay aspectos que solicitan y se alinean con lo que busca el club y otros que no es posible para el club proceder.

”Luego de esa sesión se procedió a conversar con Óscar y fue cuando él nos definió todo y se analizaron muchos de los aspectos y se le comentó a él sobre lo discutido. Por eso me llama la atención la forma en la que lo menciona en esa votación específica, no sé en cuál punto se refiere dado que hubo varios aspectos discutidos”.