¿Diego Alonso en el radar de Alajuelense? ¿Y Jeaustin Campos? Carlos Vela responde sin filtros

Aunque Carlos Vela no quiere referirse a nombres puntuales, contestó si Diego Alonso y Jeaustin Campos son opciones o no para Liga Deportiva Alajuelense.

Hasta que Liga Deportiva Alajuelense no anuncie de manera oficial a su próximo técnico, lo más lógico es que haya nombres que se escuchen en el aire. Quizás, algunos sí sean contemplados; otros no, o ninguno de los que se especula.

El gerente deportivo del club, Carlos Vela, tiene la misión de encontrar a los candidatos que calcen en ese perfil que ya está definido, pero no siempre los nombres que “suenan” en redes sociales, o a nivel mediático, tienen algún ligamen con la realidad.

¿Jeaustin Campos es opción? Algunos liguistas parece que lo aprueban; mientras que otros no olvidan el pasado y ni siquiera quieren pensarlo.

“Entendiendo lo que significa Jeaustin Campos en el fútbol costarricense y entendiendo la cantidad de títulos que ha ganado, en este momento no está siendo considerado”, afirmó Carlos Vela de manera directa.

Otro nombre que surgió en el mundo de los rumores es el de Diego Alonso. Ante eso, La Nación le consultó a Carlos Vela que si realmente hay entrenadores de esa talla que están interesados en dirigir a la Liga.

“No me gusta hablar de nombres propios. Diego es mi amigo. Trabajamos juntos en Monterrey y, francamente, en este momento de su carrera, no ve en Costa Rica un lugar propicio en este momento para trabajar.

”Él está en un momento de pausa, esperando un proyecto, pero para serte sincero, está fuera del presupuesto de lo que la Liga puede ofrecer”, respondió Carlos Vela.

También están los aficionados que dicen que como el gerente deportivo del club es mexicano, posiblemente se incline por llevar a Alajuelense un amigo suyo. Para eso, tiene una respuesta sin rodeos.

“No, para nada. De hecho, a ver, con Diego, trabajamos juntos en Monterrey, pero no lo conocía. O sea, lo contratamos en función del gran trabajo que había hecho en Pachuca y construimos una relación de amistad a partir del trabajo, que hasta la fecha seguimos siendo amigos.

”Pero no, no, va en torno al perfil. Ojalá a lo largo del camino en el fútbol, pues vas conociendo gente, vas trabajando con personas y gente muy capaz, que va acumulando logros y se van construyendo amistades que después te ayudan en otros proyectos”, puntualizó.

Dijo que ahora al llegar a Costa Rica, terminó siendo amigo de Óscar Ramírez, y que es algo normal.

“Pero siempre va por delante el perfil y la institución y lo que sea lo mejor para el club”, subrayó Carlos Vela.

No quiso profundizar en nacionalidades de los posibles candidatos a ser técnico de Alajuelense. Y con una sonrisa, el mexicano dijo que ese grupo de currículos perfectamente podría representar a la ONU, dando a entender que tiene opciones de diferentes países.

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