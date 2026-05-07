Puro Deporte

¿Diego Alonso en el radar de Alajuelense? ¿Y Jeaustin Campos? Carlos Vela responde sin filtros

Liga Deportiva Alajuelense pretende despejar pronto la incógnita sobre su nuevo técnico

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Por Fanny Tayver Marín
Aunque Carlos Vela no quiere referirse a nombres puntuales contestó si Diego Alonso y Jeaustin Campos son opciones o no para Liga Deportiva Alajuelense.
Aunque Carlos Vela no quiere referirse a nombres puntuales, contestó si Diego Alonso y Jeaustin Campos son opciones o no para Liga Deportiva Alajuelense. (AFP Y Real España/Fotocomposición en Canva)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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