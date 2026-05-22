Deyver Vega no asimila su salida de Saprissa: ‘Fue un gracias, hasta luego y ahí quedó todo’

Deyver Vega sentía que todavía podía aportarle a Saprissa. Las lesiones no lo dejaron en paz el año pasado.

Deyver Vega vivió dos etapas con Saprissa, donde acumuló 37 partidos en el segundo ciclo (de sus 166 apariciones totales y 28 goles), pero tras regresar de Europa y volver al club morado en agosto del 2024, no logró el éxito que tuvo en el pasado.

Saprissa informó que durante el 2025 sufrió una lesión de rodilla que lo mantuvo alejado de las canchas por varios meses. Casi no tuvo participación y, al vencérsele el contrato, Saprissa no le renovó.

Deyver no asimila lo que pasó esta semana, cuando lo llamaron a reunión y le expresaron que no sigue en el equipo.

“Estar desde los 13 años en una institución, pasar tantas cosas, tantos títulos, tantas noches mágicas de Concacaf... Tanto que viví en la institución que fue la que me dio el pase para poder ir a Europa, para realizarme aún más como jugador y persona, volver y después no jugar por tantos meses por una lesión y terminar”, dijo Deyver en declaraciones a Canal 7.

Vega recordó cómo fue ese instante en que le expresaron que ya no contaban con él.

“Llegar y reunirme y que me digan que no van a contar más con uno... No se dimensionan esas cosas. En el momento uno agradece, da la mano y se marcha, pero ya en el carro uno no dimensiona todo lo que ha pasado y que sea simplemente gracias, hasta luego y ahí quedó todo. Es complicado, es duro, porque diste la vida por una institución y que se termine así de la noche a la mañana”, destacó Deyver.

¿Cómo se siente Deyver Vega tras su salida del Saprissa?



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El extremo tenía la ilusión de seguir, de aportar, pero añadió que no le dieron la oportunidad.

“Uno espera aportar en el terreno de juego, pero no tuve la oportunidad de demostrar. Son decisiones y cosas que pasan en el fútbol, y ya he pasado por donde asustan; sé que se debe tener calma y pedirle a Dios mucha sabiduría”, indicó Deyver Vega.

Deyver debutó en Saprissa y durante su primera experiencia, el delantero conquistó tres títulos nacionales, siendo un jugador importante en la obtención de los títulos 30, 31 y 32; además, de un Torneo de Copa, superando los 100 partidos oficiales con el equipo.

“El Deportivo Saprissa agradece a Deyver Vega por todos los años de dedicación y amor por esta camiseta, y le desea el mayor de los éxitos en sus futuros retos profesionales y personales”, escribió Saprissa.

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