Detienen a sospechoso de vender camisas falsas de Alajuelense y Saprissa

La aprehensión del sospechoso se dio luego de dos allanamientos en locales comerciales ubicados en el centro de Alajuela

Por Fanny Tayver Marín
Valencia fue detenido este miércoles por el OIJ tras dos allanamientos a sus locales.
Las autoridades efectuaron dos allanamientos en Alajuela y recolectaron prendas falsificadas de Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa. (OIJ/OIJ)







