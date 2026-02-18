Detienen a sospechoso de vender camisas falsas de Alajuelense y Saprissa

Las autoridades efectuaron dos allanamientos en Alajuela y recolectaron prendas falsificadas de Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa.

Liga Deportiva Alajuelense y el Deportivo Saprissa desatan una locura con su indumentaria, pero tratar de sacar provecho de eso con la falsificación de camisas se convierte en un delito.

Después de dos denuncias y los operativos de rigor en este caso, un hombre de apellido Valencia, de 24 años, fue puesto a las órdenes del Ministerio Público, según confirmó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Él figura como sospechoso del delito de violación a la propiedad intelectual.

La Dirección Regional de Alajuela realizó dos allanamientos en locales comerciales ubicados en el centro de Alajuela y estas diligencias se llevaron a cabo tras varias gestiones de investigación que iniciaron en Alajuela en enero de este año.

Según el OIJ, esto se dio luego de que dos empresas dedicadas a la comercialización de artículos deportivos interpusieron una denuncia, en la que se señalaba la aparente venta de camisetas falsificadas.

El detenido fue remitido al Ministerio Público donde se determinará su situación jurídica.

Valencia fue detenido este miércoles por el OIJ tras dos allanamientos a sus locales. (OIJ/OIJ)

La Ley de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, en el artículo 45, castiga con multa de cinco a 500 salarios base, o cárcel de seis meses a cinco años la venta, almacenamiento y distribución de productos fraudulentos.

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.