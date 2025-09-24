Puro Deporte

Despido de Hernán Medford en Herediano y ‘fichaje’ de Jafet Soto no fue como la mayoría cree

Gustavo Pérez contó cómo y por qué se dio el movimiento más reciente en el banquillo del Club Sport Herediano

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín y Juan Diego Villarreal
Jafet Soto volverá a sentarse en el banquillo de Herediano en el partido del sábado 27 de setiembre contra Guadalupe.
Jafet Soto volverá a sentarse en el banquillo de Herediano en el partido del sábado 27 de setiembre contra Guadalupe. (Prensa Herediano/Club Sport Herediano)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
HeredianoApertura 2025Gustavo PérezJafet Soto
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.