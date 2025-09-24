Despido de Hernán Medford en Herediano y ‘fichaje’ de Jafet Soto no fue como la mayoría cree

Jafet Soto volverá a sentarse en el banquillo de Herediano en el partido del sábado 27 de setiembre contra Guadalupe.

Para terminar de cerrar el capítulo de Hernán Medford en Herediano y dar paso a la “nueva era” de Jafet Soto en el banquillo del “Team”, el gerente deportivo de los florenses, Gustavo Pérez, explicó cómo y por qué se tomaron esas dos decisiones.

Lo más probable es que la mayoría de propios y extraños piensen que ambas determinaciones fueron ordenadas por el propio Jafet Soto.

LEA MÁS: Hernán Medford explica su última y polémica conferencia de prensa en Herediano (la de su ‘abuela’)

Según Gustavo Pérez, no es así. En declaraciones proporcionadas por el bicampeón nacional, detalló que en estos momentos, cuando se tienen que tomar decisiones, evidentemente se hace algo consensuado con lo que es Fuerza Herediana, y que todos hicieron un análisis profundo del rendimiento del equipo.

“Sabemos que debemos de estar en una mejor posición y en relación a esos resultados es que se toma la decisión de que Hernán no continúe”, expresó Gustavo Pérez.

LEA MÁS: Jafet Soto, con una conmovedora carta, explica las razones por las cuales regresa al banquillo del Herediano

También contó que fue a él a quien le tocó tomar el teléfono, hacer la llamada y conversar con Hernán Medford para informarle que no continuaba. Y dijo que le agradeció por este tiempo, porque sabe que el “Pelícano” lo intentó.

“Pero también hay cosas en el fútbol que tienen que medirse y en este caso son los resultados y por ahí la decisión”, reiteró.

Gustavo Pérez mencionó que Jafet Soto ha sido claro de que su posición era no continuar en la dirección técnica.

“Sin embargo, yo creo que a nivel del mundo podríamos decir, no todos tenemos la posibilidad de tener un presidente que es entrenador de fútbol, que conoce el fútbol, que conoce el medio y que conoce esta institución.

”Por eso se le hizo la solicitud, yo creo que estamos en un momento que debemos levantar, que debemos hacer las cosas mejor de lo que se ha hecho y quién mejor que él”, relató.

Dijo que los otros directivos del club y él mismo conversaron con él y “al final logramos convencerlo, que es parte de esto”.

LEA MÁS: ¿Hernán Medford se retira como entrenador después de su paso por Herediano?

“El amor que le tiene a esta institución es muy grande y sabe que en este momento lo necesitamos y que queremos juntos, con el trabajo que podamos aportar todos, levantar al equipo”, citó.

Gustavo Pérez indicó que Jafet Soto ya está habilitado para sentarse en el banquillo, pues se hizo toda la documentación para la inscripción y el trámite normal que hay que hacer.

“El club cumplió con todos los requisitos. Jafet ya está habilitado, ya está integrado en los entrenamientos 100% y con toda la dedicación, como él lo toma, con la seriedad del caso del entrenador principal”, destacó.

Hernán Medford duró 41 días al frente de Herediano. (La Nación/Cortesía: Herediano)

Además, indicó que la idea es que él vaya a terminar todo el torneo y que después van a evaluar.

“Por lo menos yo soy de la creencia que él podría continuar y aquí vamos a tratar de apoyarlo en todas las áreas, que se sienta cómodo.

”Yo sé que se entrega al 100 o al 1.000 más bien, cada vez que asume y sobre eso vamos a trabajar fuerte para hacer un buen cierre de año, un buen cierre de torneo y poder lograr uno de los objetivos que nos planteamos en un inicio”, comentó Gustavo Pérez.

Herediano quiere cortar la inestabilidad en su banquillo en lo que va del semestre. Pablo Salazar tuvo un paso prácticamente fugaz y Hernán Medford tan solo duró 41 días en el cargo.

Según Gustavo Pérez, el hecho de que Jafet Soto asuma el banquillo les da la tranquilidad de que no hay que empezar a contarle nada de la planificación.

“Cuando yo llego hay un grueso de esta planilla y los jugadores que llegaron este torneo fueron muy puntuales. Así que conoce a profundidad las características, el potencial que tiene cada jugador, dónde se pueden utilizar, en qué sistemas, en qué momentos”, relató.

Por eso insiste en que considera oportuno el ingreso de Jafet Soto al banquillo rojiamarillo y que, de una vez por todas, puedan revertir el tema de los resultados.

“Somos conscientes de que todavía estamos debiendo y que esto lo podemos levantar. El potencial lo tenemos, la planilla la tenemos, creemos en su trabajo también.

”A mí que me toca ver el día a día de su trabajo, trabaja muy bien, es apasionado, planificador, tiene muchas características y por eso los resultados que ha tenido”, concluyó Gustavo Pérez.