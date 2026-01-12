Puro Deporte

Dembélé rechaza oferta del PSG y exige salario anual superior a 60 millones de euros para renovar

Ousmane Dembélé rechazó una oferta del PSG y pidió un salario cercano a 60 millones de euros por temporada. El club enfrenta una negociación clave con su máxima figura y contrato vigente hasta 2028

Por O Globo / Brasil / GDA
Dembélé desestimó la propuesta del PSG y busca un salario récord. Su contrato vigente hasta 2028 le permite negociar sin urgencia.
Dembélé desestimó la propuesta del PSG y busca un salario récord. Su contrato vigente hasta 2028 le permite negociar sin urgencia. (KARIM JAAFAR/AFP)







