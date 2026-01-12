Dembélé rechaza oferta del PSG y exige salario anual superior a 60 millones de euros para renovar

Dembélé desestimó la propuesta del PSG y busca un salario récord. Su contrato vigente hasta 2028 le permite negociar sin urgencia.

Ousmane Dembélé rechazó una propuesta de renovación del Paris Saint-Germain (PSG) y solicitó un salario cercano a los a los 60 millones de euros anuales, según información del sitio Foot Mercato. El atacante francés mantiene contrato vigente hasta junio de 2028 y no muestra prisa para cerrar un nuevo acuerdo.

El futbolista cerró la última temporada como una de las principales figuras del fútbol mundial. Dembélé resultó pieza clave en el año histórico del PSG, que logró el sextete, convertido luego en septete tras la Supercopa de Francia, además del esperado título de la Liga de Campeones.

En el plano individual, el rendimiento fue determinante. El delantero sumó 35 goles y 16 asistencias en 53 partidos. Ese desempeño lo llevó a obtener la Bola de Oro, el premio The Best y el reconocimiento como mejor jugador de la Champions.

Con ese contexto deportivo, el club parisino presentó a finales de año una oferta de renovación. La propuesta rondó los 30 millones de euros por temporada. Dembélé rechazó la iniciativa por razones económicas.

De acuerdo con la publicación francesa, el francés busca duplicar ese monto. El objetivo apunta a un salario cercano a los 60 millones de euros anuales, cifra que el PSG no alcanzó en la negociación inicial. Las posturas se mantienen distantes y no existe un acuerdo cercano.

La duración del contrato actual favorece al jugador y a su entorno. El estafe de Dembélé optó por mantener abierta la negociación y ejercer presión para que el club se acerque a las cifras solicitadas.

En octubre, el atacante se refirió públicamente a su situación contractual. Dembélé adoptó un discurso prudente y positivo durante la celebración de sus 100 partidos con el PSG, encuentro en el que anotó un gol. En esa ocasión señaló que se sentía bien y en proceso de recuperar su mejor forma.

La temporada también presentó contratiempos físicos. El delantero quedó fuera de varios partidos por una lesión en el muslo en setiembre y otra en la pantorrilla en noviembre. A pesar de ello, el inicio de 2026 resultó alentador.

Dembélé fue titular y anotó en el clásico ante el Paris FC a comienzos de enero. Luego marcó nuevamente al disputar los 90 minutos en la final del Trophée des Champions, donde el PSG venció al Olympique de Marsella en un partido jugado en Kuwait.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.