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Delanteros exsaprissistas son decisivos en la Liga de Ascenso

Los exdelanteros saprissistas anotaron en la Liga de Ascenso y tienen a sus equipos en zonas de clasificación

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Por Juan Diego Villarreal
Marcos Escoe Pitbulls de Santa Ana 15 de marzo del 2026 Fotografía: Pitbulls
Marcos Escoe regresó a Pitbulls de Santa Ana, e la Liga de Ascenso, tras su paso de cinco meses en el Deportivo Saprissa. (La Nación/Fotografía: Pitbulls)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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