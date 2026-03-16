Delanteros exsaprissistas son decisivos en la Liga de Ascenso

Marcos Escoe regresó a Pitbulls de Santa Ana, e la Liga de Ascenso, tras su paso de cinco meses en el Deportivo Saprissa.

Salieron por la puerta de atrás, fueron criticados y la afición del Deportivo Saprissa dejó de creer en ellos, pero encontraron en la Liga de Ascenso la oportunidad de demostrar su valor.

En las jornadas 10 y 11 de la Segunda División, los goles de Marcos Escoe y Fabricio Alemán fueron determinantes para que sus equipos se mantengan en la zona de clasificación a la segunda fase del certamen.

Pitbulls de Santa Bárbara logró remontar ante Santa Ana FC para ascender a puestos de clasificación, gracias a la anotación de Marcos Escoe, quien estuvo en Saprissa cinco meses en la era de Paulo Wanchope, pero no tuvo oportunidades y regresó al equipo con el que fue campeón en Linafa.

Para el técnico de Pitbulls, el exjugador Bryan Sánchez, el triunfo fue merecido por el trabajo realizado durante el compromiso.

“Aunque ellos se adelantaron en el marcador, pudimos remontar y sacar los tres puntos en casa, lo cual era muy importante para nosotros. También es importante que anotara Marcos Escoe, quien nos aporta mucho en la ofensiva”, comentó Sánchez en las redes sociales del club.

Los santaneños empezaron ganando con anotación de Justin Morales al minuto 66, pero los barbareños lograron remontar con goles de Gerald Monge al 86′ y Marcos Escoe al 90+10, para triunfar 2-1.

Por su parte, Inter San Carlos empató en el epílogo del compromiso ante Santa Cruz PFA (1-1), en el estadio Cacique Diría.

Carlos Ferreto marcó para los santacruceños al minuto 1, mientras que Fabricio Alemán, hijo del exdelantero Allan Alemán, logró el empate al 87′,

En la Liga de Ascenso, el Grupo A lo comanda Inter San Carlos con 22 puntos, seguido por Quepos Cambute con 19, Jicaral Sercoba con 18 y Sarchí con 13.

Por su parte, en el Grupo B, el liderato es para Guadalupe FC con 19 puntos, seguido por Uruguay de Coronado y Pitbulls de Santa Bárbara con 17, y Cariari Pococí con 12.

En otros resultados, Upala perdió 1-2 ante Quepos Cambute, mientras que Jicaral Sercoba y Municipal Grecia igualaron 1-1.