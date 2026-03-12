Al fin: Paulo César Wanchope revela por qué recomendó a Marcos Escoe para Saprissa

En agosto del año pasado, el Deportivo Saprissa sorprendió al anunciar la contratación de Marcos Escoe, un delantero con poca experiencia en Primera División que venía de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado (LINAFA).

Fue contratado por dos años y solo duró cinco meses en el cuadro morado, donde apenas jugó 103 minutos.

Saprissa lo prestó por un año a Pitbulls de la segunda división. Cuando finalice su cesión, a Escoe le restarán seis meses de vínculo con los tibaseños. Por reglamentación FIFA, ya podría escuchar otras ofertas.

Cuando los morados confirmaron la llegada de Escoe, muchos se preguntaban quién lo llevó y por qué, sin recorrido, en medio de la falta de gol que tenía el equipo.​

En enero de este año, Erick Lonis, integrante del comité deportivo de Saprissa, dijo en Tigo Sports que Escoe fue una recomendación de Paulo César Wanchope.

​Este jueves, en ese mismo medio, Wanchope reveló por qué recomendó la contratación del joven atacante.

"De Marcos Escoe les dije que tenía potencial, pero había que potenciarlo, no era la solución. Gustavo Herrera tampoco era la solución en el momento". pic.twitter.com/fjltXCSLE4 — Tigo Sports Costa Rica (@tigosports_cr) March 12, 2026

“Marcos Escoe lo hablamos a lo interno, me hicieron la pregunta sobre él y yo dije: tiene potencial. Es un jugador que se ve que es potente, rápido, pero hay que trabajarlo en situaciones técnicas de cara al gol, en muchos aspectos. Es un talento que requiere mucho trabajo específico y ahí se tomó la decisión de contratarlo. Ahora, ¿era la solución en el momento? No, así como no era la solución Gustavo Herrera”, expresó Paulo Wanchope.

Erick Lonis señaló en enero que le vieron las condiciones y por eso lo llevaron.

“Póngamonos desde el punto de vista futbolístico, por diferentes razones que no voy a entrar a cuestionar. Nosotros nos quedamos sin el delantero que, cuando nos están atacando, podamos tirar la pelota atrás de los centrales y que él, cuando vaya, le gane a todos”, dijo Lonis.​

Paulo Wanchope fue técnico del Deportivo Saprissa y avaló la contratación de Marcos Escoe. (Jose David Murillo/Redes Saprissa)

Cuando se fichó a Escoe, Lonis defendió su presencia en el club y a quienes lo criticaron a él por contratarlo.

“Hay cosas que la gente no ve; la prensa lo que dijo es que se trajo un jugador del fútbol aficionado porque eso hace que la noticia sea más rimbombante. Estuvo en selecciones menores desde la Sub-13; luego, por una cuestión circunstancial, le tocó jugar ahí; eso es circunstancial”, dijo Lonis en su programa Deporte Más, ante cuestionamientos del periodista Josué Quesada.

En ese instante, Erick agregó: “Usted contrata el jugador que le sirve. A veces la gente desde afuera no ve. La decisión es mía, yo la asumo”.

En declaraciones al periódico La Extra, Marcos Escoe comentó que su salida de Saprissa fue para buscar ritmo y, por qué no, regresar al cuadro morado.

“En Saprissa no tuve tantas chances u oportunidades como uno quería. No estaba jugando lo que a mí me habría gustado jugar”, expresó Marcos, quien dejó claro que su llegada al equipo tibaseño fue un momento importante en su carrera y que nunca dejó de confiar en su capacidad para competir al máximo nivel.​

“Me puse muy feliz al estar en el equipo más grande del país y el mejor de Centroamérica. Estaba muy feliz y quería aprovechar la oportunidad. Yo me sentía listo, nunca dudé de mí ni de mis capacidades”, aseguró el jugador este 12 de marzo al recordar aquella etapa.

