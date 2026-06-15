Delantero español marca un récord histórico y vergonzoso en el debut de España en el Mundial 2026

Al concluir la primera parte del partido España vs. Cabo Verde, el delantero Mikel Oyarzabal (21) tocó menos balones que el guardameta Unai Simón.

El decepcionante empate 0-0 de España frente a la debutante Cabo Verde este lunes en la Copa del Mundo 2026, dejó una estadística vergonzosa que no se registraba desde hace 60 años en una selección mundialista.

De acuerdo con la página de datos estadísticos Opta Analyst, el delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, no tocó el balón durante los primeros 30 minutos del encuentro.

Según el sitio especializado, Oyarzabal es el primer jugador desde la Copa del Mundo de Inglaterra 1966 que registra esta estadística. Es decir, tuvieron que pasar 60 años para que un futbolista volviera a presentar números tan pobres en un partido mundialista, según informó el diario Récord de España.

Oyarzabal llegaba a la cita mundialista como la principal referencia ofensiva de la selección española, por lo que el delantero vasco era uno de los jugadores a seguir en el torneo. Sin embargo, su debut estuvo muy lejos de las expectativas.

De acuerdo con la Cadena SER de España, el jugador de la Real Sociedad saltó al césped con un vendaje en su rodilla derecha, lo que despertó sospechas de que no se encuentra en plenitud física.

Al concluir la primera parte, según la aplicación FotMob, fue el futbolista que menos intervino en el juego, con apenas 11 toques de balón, incluso menos que el portero Unai Simón, quien registró 12.

Oyarzabal, de 29 años, se formó en las categorías inferiores de la Real Sociedad. Con la selección de España ganó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 y se proclamó campeón de la Eurocopa 2024.