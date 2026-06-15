Puro Deporte

Delantero español marca un récord histórico y vergonzoso en el debut de España en el Mundial 2026

El artillero de la Real Sociedad no tuvo un buen desempeño en el compromiso entre España contra Cabo Verde

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Por Juan Diego Villarreal
Mikel Oyarzabal of Spain controls the ball during the FIFA World Cup 2026 Group H match between Spain and Cabo Verde at Atlanta Stadium on June 15, 2026 in Atlanta, United States. (Photo by Jose Breton/Pics Action/NurPhoto) (Photo by Jose Breton / NurPhoto via AFP)
Al concluir la primera parte del partido España vs. Cabo Verde, el delantero Mikel Oyarzabal (21) tocó menos balones que el guardameta Unai Simón. (JOSE BRETON/NurPhoto via AFP)







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Mundial 2026Mikel OyarzabalEspaña vs. Cabo Verde
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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