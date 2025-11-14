Del triplete a Keylor Navas al balón que en Costa Rica le negaron para su hija: la historia de Duckens Nazon

Duckens Nazon, un nombre que se volvió popular, casi viral, cuando de hablar de Costa Rica se trata.

¿Quién es Duckens Nazon? Probablemente se lo pregunte usted. No solo es el goleador de Haití, quien afirmó que a Costa Rica ya no le importa ir al Mundial, sino que desde hace poco más de dos meses tiene una historia que involucra a la Selección Nacional.

A inicios de setiembre, el 9 de ese mes, se puede decir que Duckens Nazon inició la debacle que hoy tiene a la Tricolor fuera del Mundial.

La escuadra nacional ganaba 2-0, pero Nazon entró al minuto 40 y le marcó tres goles a Keylor Navas, incluido un golazo de chilena. A los minutos 55, 58 y 86, Duckens festejó en el Estadio Nacional de La Sabana (hoy INS Estadio).

La Selección logró empatar al final, pero eso no opacó la alegría de Duckens, quien pidió el balón con el que marcó los tres tantos. Quería llevárselo, pero algunos dirigentes nacionales se lo negaron en medio de un malentendido. Eso lo entristeció profundamente, pues tenía un motivo muy especial para pedir la pelota.

Leya era la razón. Ella es su pequeña hija recién nacida. Para estar presente en aquel duelo histórico en San José, Nazon efectuó un sacrificio que conmovió a toda Haití: arriesgó perderse el nacimiento de su hija para representar a su país, aun sin tener la certeza de ser titular.

“Alá, te doy gracias por este magnífico partido. Creo que he sido recompensado, porque mi actitud hacia mi país fue pura y sincera”, escribió el artillero caribeño en su cuenta de Facebook, luego del triplete contra Costa Rica.

Duckens quería la pelota que en el país le negaron, no solo por sus tres goles, sino también para compartir ese instante con Leya, su hija recién nacida.

“Agradezco a mi esposa que me apoyó en mi decisión, aunque fue muy, muy difícil para ella”, añadió Nazon.

Antes del partido del jueves, en el que Haití doblegó a la Selección 1-0, Duckens comentó que a Costa Rica ya no le importa ir al Mundial.

“Sabes que son dos finales, así que tenemos que ponernos en mentalidad guerrera y creo que todos están listos. Todos sabemos que es nuestra última oportunidad de intentar conseguir algo, así que vamos a hacerlo. Nuestro país se merece esto”, expresó Duckens Nazon antes del compromiso.

Duckens Nazon, goleador de Haití, quien sueña con darle a su país, la alegría de asistir a su segundo Mundial. (Facebook de Duckens Nazon/Facebook de Duckens Nazon)

Haití solo necesita vencer a Nicaragua el martes próximo para clasificar de manera directa a la segunda Copa del Mundo de su historia.

Nazon es el goleador de Haití y de la eliminatoria. En la tercera fase marcó cuatro goles, tres a Costa Rica y uno a Nicaragua, pero en total la Concacaf lo consigna con seis dianas, debido a los dos goles que hizo en la fase previa.

Nacido en Francia, el delantero de 31 años se formó futbolísticamente en ese país, donde pasó por varios clubes de categorías inferiores, hasta quedar sin equipo en 2016.

Duckens Nazon con la pequeña Leya en sus brazos, su hija, a la que conoció tras marcarle tres goles a Costa Rica. (Facebook de Duckens Nazon/Facebook de Duckens Nazon)

Al no tener más oportunidades, probó suerte en India, Inglaterra, Bélgica, Escocia, Bulgaria, Turquía e Irán, donde reside actualmente.

En total, fueron 14 equipos diferentes antes de arribar al Esteghlal FC de la primera división persa. Allí apenas suma cinco partidos y una asistencia en lo que va de la temporada.

Sin embargo, con la camisa roja y azul de Haití, la historia es otra. Los números de Duckens Nazon con la camiseta de Haití impresionan: 44 goles en 73 partidos internacionales, una cifra que lo coloca entre los atacantes más efectivos de toda la región.