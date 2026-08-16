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Del trago amargo por sanción al gol con Cartaginés: Joaquín Alonso Hernández se sincera

El delantero Joaquín Hernández debutó por fin con el Cartaginés y recibió los halagos de sus compañeros

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Por Juan Diego Villarreal
Joaquín Alonso Hernández Claudio Montero Cartaginés Torneo Apertura 2026 15 de agosto del 2026 Facebook Cartaginés
Joaquín Hernández celebra su gol ante el Deportivo Saprissa, el sabado, junto a su compañero Claudio Montero (izq.). (Facebook Cartaginés/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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