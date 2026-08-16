Del trago amargo por sanción al gol con Cartaginés: Joaquín Alonso Hernández se sincera

Joaquín Hernández celebra su gol ante el Deportivo Saprissa, el sabado, junto a su compañero Claudio Montero (izq.).

Los halagos para el delantero mexicano-estadounidense Joaquín Alonso Hernández no cesan de parte de sus compañeros del Club Sport Cartaginés, quienes lo consideran un jugador muy desequilibrante e inteligente para jugar.

No obstante, los brumosos tuvieron que esperar tres compromisos para verlo debutar en el Torneo Apertura 2026, luego de que debiera cumplir un castigo de igual cantidad de partidos tras ser expulsado en las semifinales del campeonato anterior, cuando jugaba para el Municipal Liberia.

Luego de su paso por Guanacasteca, Herediano y Liberia, Joaquín Alonso llega al cuadro blanquiazul como uno de los fichajes más destacados, junto al delantero mexicano José de Jesús Tepa González.

Sus primeros destellos vestido de blanquiazul fueron en la Copa Centroamericana y, por el Apertura 2026, debutó este sábado como titular frente al Deportivo Saprissa, anotando un gol, aunque los de la Vieja Metrópoli cayeron 3-2.

“Me sentía un poco desesperado por no poder jugar debido a la expulsión. En su momento la consideré un poco injusta. Pero la verdad es que me siento bien en el equipo, hay mucho compañerismo y, de momento, todo está bien”, comentó Hernández.

El nuevo futbolista del Cartaginés agradeció el apoyo de sus compañeros, pero aseguró sentirse uno más y señaló que lo importante es ir acoplándose poco a poco a la idea del entrenador Amarini Villatoro.

“Me siento muy a gusto en el Cartaginés. Es un grupo muy sano, los compañeros son buena onda y hay muy buen ambiente. Me siento un jugador de equipo; no solo me gusta anotar, sino también habilitar a los compañeros y ser importante para el equipo. Tenemos un plantel con buenos jugadores y espero tener una buena temporada”, declaró Hernández.

El ariete consideró que los goles siempre son importantes porque dan confianza y espera seguir siendo protagonista a lo largo de la campaña.

“Si quedan las opciones, hay que meterlas. Ante Saprissa tuve la fortuna de hacerlo. Es necesario aprovechar las oportunidades, no importa el estadio o el rival; lo que importa es que el equipo saque los resultados”, declaró Hernández.