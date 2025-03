‘Decisión cruel e injusta’: el León de México llora tras anuncio de FIFA y reclamo de Alajuelense por Mundial de Clubes

¡Indignación! Esa es la palabra que utilizó el Club León de México al anunciar que recibió la notificación de FIFA en la que le avisa que no participará en el próximo Mundial de Clubes 2025, decisión que es consecuencia del reclamo presentado por Liga Deportiva Alajuelense.

El equipo costarricense denunció que el ente rector del fútbol no respetaba su propio reglamento de la competencia, al prohibir la multipropiedad y permitir que Pachuca y León fueran participantes.

La Liga lo hizo no por tener nada en contra de esos clubes de México, sino al considerar que a raíz de eso tiene derecho de participar en el Mundial de Clubes.

LEA MÁS: ¡Bombazo en el Mundial de Clubes!: Alajuelense tenía razón sobre el Grupo Pachuca

Club León formuló un nuevo pronunciamiento, en el que indicó que el secretario general de la FIFA decidió que ellos deben dejar su lugar en la competición, a pesar de haberlo ganado con justicia y profesionalismo en la cancha, obteniendo el título de Liga de Campeones de Concacaf 2023.

“Una medida que resulta cruel, injusta, la cual no compartimos y no sabemos a quién beneficia, pero sí a quién perjudica: a nuestra afición. Club León cumplió en todo momento con los procesos correspondientes, se sometió a todos los peritajes, audiencias e investigaciones requeridas en los últimos meses, entregando toda la documentación solicitada por la FIFA con absoluta oportunidad y transparencia. Somos un equipo independiente, autónomo y soberano. Que no quepa duda”, indicó el equipo.

LEA MÁS: FIFA oficializa nombre del equipo excluido del Mundial de Clubes por reclamo de Alajuelense

Sin embargo, eso resulta insuficiente, porque el reglamento del Mundial de Clubes de FIFA señala que no puede haber personas con acciones en ambos clubes, por ejemplo, o tener algún nexo de ese tipo.

“Reiteramos nuestra molestia e indignación ante esta decisión que atenta contra el espíritu de una competencia leal y afecta a muchas personas: aficionados trabajadores jugadores y entrenadores.

”Club León acudirá a todas las instancias para apelar esta decisión y llegaremos hasta las últimas consecuencias para defender el lugar obtenido en la Copa Mundial de Clubes FIFA 2025. Seguiremos firmes, seguros y juntos en este proceso”, versa en el comunicado, en el que el equipo con sede en Guanajuato promete pelear como una “fiera”.

LEA MÁS: Así reacciona Alajuelense luego de ganar importante batalla a la FIFA sobre el Mundial de Clubes

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.