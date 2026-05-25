¿Debe volver Fernán Faerron a Alajuelense? El liguismo tiene una respuesta contundente

Liga Deportiva Alajuelense sigue en busca de ese defensor central derecho que tanto necesita el club ante las lesiones de Santiago van der Putten y Guillermo Villalobos, a sabiendas de que ellos regresarán hasta 2027.

Encontrar ese refuerzo en el mercado nacional para los desafíos en el segundo semestre de 2026 no está siendo para nada fácil. Y el nombre de Fernán Faerron se contempla en la Liga; así como el de otros futbolistas.

¿Qué piensa la afición rojinegra? Es un jugador que divide opiniones y que enciende el debate, partiendo del hecho que se trata de un jugador que en lo estrictamente futbolístico reúne las características que se buscan a la hora de pensar en la contratación de un central.

Pero muchos recuerdan el pasado, situaciones que al parecer se dieron a nivel de camerino; pero de las que nadie nunca habló de manera pública. A eso se añaden declaraciones y gestos del jugador luego de su salida de Alajuelense.

Con todo ese contexto de por medio, resulta interesante medir qué piensa el liguismo.

¿Estaría de acuerdo en que Alajuelense fiche a Fernán Faerron? Esa pregunta se planteó en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense, que cuenta con más de 24.000 seguidores.

Dicho ejercicio de opinión presentaba dos opciones de respuesta única: sí o no. Y a la hora de publicación de este artículo se contaba con la participación de 935 personas.

La votación en sí resultó más que interesante, tal y como puede comprobarlo con los resultados que arrojó el sondeo.

Recuerde la pregunta: ¿Estaría de acuerdo en que Alajuelense fiche a Fernán Faerron?

Sí: 405 votos (43,31%)

No: 530 votos (56,69%)

Este es el resultado de un sondeo sobre Fernán Faerron que se planteó en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense. (Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense/Canal de WhatsApp La Nación Alajuelense)

Pero entre el ruido en plataformas digitales y la realidad existe un abismo de diferencia. En este momento, el regreso de Fernán Faerron a Alajuelense está muy lejos de percibirse como una posibilidad real en este momento.

Al igual que los casos de Yeison Molina y Julio Cascante, también parece muy difícil que Fernán Faerron se vista de rojo y negro. Aunque hay que tomar en cuenta que en el mercado cualquier cosa puede pasar.

En el caso de Fernán Faerron, quien está en la lista de Fernando Batista para los amistosos de la Selección de Costa Rica contra Colombia e Inglaterra, su prioridad es regresar a Europa, luego de que jugó la primera parte de 2026 con Cartaginés.

Con Yeison Molina, Liberia no está dispuesto a ceder a un jugador con el que cuenta José Saturnino Cardozo.

Y Julio Cascante pidió tiempo para explorar otras opciones, pensando principalmente en que le surja alguna posibilidad de mantenerse como legionario.

La otra posibilidad con la que cuentan los rojinegros es usar esa plaza de extranjero que tienen disponible en fichar a un defensor central; aunque eso signifique readecuar de nuevo la hoja de ruta que habían planeado en un principio.

Alajuelense comenzará su pretemporada el 1.° de junio y los rojinegros quieren tener para ese día al grueso de su plantilla confirmada.

Ya el calendario empieza a armarse. El semestre competitivo empezará para los manudos el 12 de julio, con la Supercopa. Ahí se enfrentarán los dos campeones de la temporada 2025-2026 (la Liga y Herediano).

El vencedor de ese pulso será el “Supercampeón” que se convertirá en el rival de Saprissa en la Recopa, ese torneo que también es de carácter oficial y al que los morados llegan como los monarcas del Torneo de Copa.

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