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¿Debe volver Fernán Faerron a Alajuelense? El liguismo tiene una respuesta contundente

Vea el resultado de un sondeo efectuado en el canal de WhatsApp La Nación Alajuelense en alusión a los rumores sobre Fernán Faerron

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Por Fanny Tayver Marín
Fernán Faerron fue parte de Liga Deportiva Alajuelense entre 2020 y 2022. (Prensa Alajuelense)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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