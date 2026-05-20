De un pueblo en Valencia a abrirse camino en Latinoamérica: Ismael Rescalvo cuenta detalles de su vida

Ismael Rescalvo se convirtió en el sucesor de Óscar Ramírez en el banquillo de Liga Deportiva Alajuelense.

Ismael Rescalvo en un principio vino a Costa Rica en un viaje relámpago para su presentación como técnico de Liga Deportiva Alajuelense, pero postergó el regreso para observar los partidos de la U-21 y de la U-19 del club.

Durante esos tres días en territorio nacional emitió sus primeras declaraciones, empezó a ver a los cachorros en acción y sostuvo una reunión con Joel Campbell y Carlos Vela, para luego decidir que no estaba en sus planes, ya que le agradan los jugadores con ida y vuelta.

El técnico de 44 años cuenta que sus amigos en España le dicen en son de broma que lo van desnaturalizar, por los diez años que lleva en Sudamérica y lo que ahora vivirá en Centroamérica, con la Liga.

Su carrera lo llevó por clubes como Envigado, Independiente Medellín, Independiente del Valle, Emelec, The Strongest, Mazatlán, Deportes Tolima y Barcelona Sporting Club. Ahora, su nuevo desafío es Alajuelense, en Costa Rica.

“Muchos países se asemejan, pero cada uno tiene sus costumbres y al final nosotros, los que somos extranjeros, o los latinos que van a Europa, que son muchos que van a trabajar, a vivir y a buscar un futuro mejor, pues yo creo que la clave está en adaptarse”, expresó Ismael Rescalvo en una entrevista que brindó en el Facebook y el Youtube de Alajuelense.

Hoy busca empaparse y entender rápido la cultura tica, conocerla, respetarla e integrarse lo más rápido.

“Para mí no va a ser complejo porque son muchos años que llevo en Latinoamérica y eso me permite adaptarme rápido”, citó Ismael Rescalvo, quien el sábado pasado emprendió su retorno a Medellín, Colombia, donde reside con su familia.

Dentro de unos días volverá al país y se hospedará en el Centro de Alto Rendimiento (CAR). Más adelante, vendrá su familia.

“Por toda América me acompañan, la familia es un papel fundamental en la vida del entrenador de fútbol, que va donde el balón lo lleva. La familia siempre es un apoyo y un aporte fundamental para uno, tengo un hijo de un año y nueve meses”, comentó.

Ismael Rescalvo es nativo de Massamagrell, un pueblo de Valencia y su historia en el fútbol empezó ahí, en el equipo del barrio.

A los 16 años lo fichó el Levante, donde estuvo en las formativas, juveniles y filial. Luego el mismo balompié lo llevó a explorar varias ciudades de su país.

“Con 28 años tuve una lesión de rodilla, que un poco cortó la progresión y ya no disfrutaba del fútbol. Me recuperé de la lesión, pero ya no me sentía bien, ya no disfrutaba jugando”, relató.

Desde los 19 años empezó a prepararse para lo que vendría después. A esa altura de su vida tenía claro que quería ser entrenador y empezó a sacar las licencias. Su propósito era que cuando terminara su carrera como futbolista, pudiera dar ese paso para dedicarse a lo que lo apasiona.

Eso a pesar de que también es licenciado en Administración y Finanzas de la Universidad de Valencia. Pero lo que le gusta, lo apasiona, lo hace disfrutar y lo mantiene feliz es el fútbol.

“Encaminé mi vida a la dirección técnica y salté muy rápido a Sudamérica y contento por continuar, porque me gusta mucho el fútbol latino. Soy el entrenador más joven en dirigir en Primera División en Colombia. Fueron casi cuatro años los que estuve entre Envigado y en Independiente de Medellín, guardo un gran recuerdo de esos primeros pasos como entrenador”, apuntó.

Su hermano gemelo, Juan Rescalvo es su mano derecha. Y como ha pasado en toda su carrera, en Alajuelense también lo acompañará como asistente técnico.

“Con mi hermano llevo toda la vida trabajando, tanto cuando éramos futbolistas como cuando pasamos a la dirección técnica hemos trabajado toda la vida juntos, somos iguales físicamente, pero somos diferentes en la forma de ser y de pensar”, contó.

Según Ismael Rescalvo, eso los complementa en el día a día, que siempre acarrea preguntas y pone a prueba a cualquiera.

“Eso es importante en un cuerpo técnico, tener diversidad de opiniones, eso genera debate y te ayuda a tomar decisiones”, subrayó el nuevo técnico de la Liga.

Mientras que sobre el preparador físico, Robert Tejero, aseguró que se trata de un profesional muy preparado con quien trabaja desde hace años.

“Eso hace fácil llegar a un club y conocer al grupo de trabajo más los integrantes que se incorporarán, que harán un aporte importante para recomendarnos y darnos la forma de ver el fútbol tico. Por su experiencia aportarán cosas y seguro que vamos a armar un grupo de trabajo que nos permita llevar un buen día a día”, concluyó Ismael Rescalvo.

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