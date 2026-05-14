Puro Deporte

De soñar con ser como Rodrigo Badilla a dirigir el Herediano vs. Saprissa

El réferi oriundo de Puntarenas dirigirá su segunda final consecutiva

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Por Juan Diego Villarreal
Cartaginés vs. Liberia
El árbitro David Gómez dirigirá su segunda final en forma consecutiva, tras ser nombrado para el partido entre Herediano vs. Sapriissa, este sábado 16 de mayo. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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David GómezÁrbitroFinal de la segunda ronda del Torneo Clausura 2026HeredianoSaprissa
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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