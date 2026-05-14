De soñar con ser como Rodrigo Badilla a dirigir el Herediano vs. Saprissa

El árbitro David Gómez dirigirá su segunda final en forma consecutiva, tras ser nombrado para el partido entre Herediano vs. Sapriissa, este sábado 16 de mayo.

La Comisión de Arbitraje designó al árbitro que estará a cargo del juego de vuelta de la final de la segunda fase del Torneo Clausura 2026, donde el Herediano recibirá al Deportivo Saprissa este sábado 16 de mayo a las 8 p. m. en el estadio Carlos Alvarado de Santa Bárbara.

El réferi David Gómez será el encargado de dirigir el encuentro. En diciembre pasado estuvo a cargo del último juego del Torneo Apertura 2025, donde Alajuelense se coronó campeón al vencer 3-1 al Deportivo Saprissa en el estadio Alejandro Morera Soto, tras empatar 2-2 en el Ricardo Saprissa.

David Gómez será asistido por Danny Sojo, quien también lo acompañó en la final del año pasado. Junto a ellos estará William Chow. El cuarto árbitro será Pablo Camacho y en el VAR fueron designados Jesús Montero y Brayan Cruz.

En una entrevista con La Nación, en octubre del 2025, David Gómez, quien es oriundo de Fray Casiano de Puntarenas, aseguró que decidió ser árbitro siendo un niño, tras tomarse una fotografía con el exárbitro Rodrigo Badilla, luego de su regreso del Mundial de Estados Unidos 1994.

La serie la gana Saprissa 2-1, por lo que un empate o una victoria le darían a los morados la oportunidad de enfrentar nuevamente al Herediano en una final nacional.

En caso de que el Team gane por una diferencia de dos goles, se proclamará campeón nacional sin necesidad de disputar una final nacional. Pero si triunfa por diferencia de un gol, el juego se iría a tiempos extra o, eventualmente, a los lanzamientos de penal.

Cabe recordar que, de acuerdo con la reglamentación de Unafut, ya no se utiliza como criterio de desempate el gol de visita ni el avanzar o ganar una serie por una mejor posición en la tabla.