Puro Deporte

¿De quién fue el gol de Alajuelense ante Herediano? Vea la anotación y juzgue usted

Liga Deportiva Alajuelense tomó ventaja ante Herediano con una anotación en la que el balón pasó por muchas piernas

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín
Liga Deportiva Alajuelense tuvo la virtud de anotar en los primeros minutos en el partido contra Herediano.
Liga Deportiva Alajuelense tuvo la virtud de anotar en los primeros minutos en el partido contra Herediano. (Jorge Navarro/Jorge Navarro)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
AlajuelenseLiga Deportiva AlajuelenseHeredianoHerediano vs AlajuelenseApertura 2025
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.