¿De quién fue el gol de Alajuelense ante Herediano? Vea la anotación y juzgue usted

Liga Deportiva Alajuelense tuvo la virtud de anotar en los primeros minutos en el partido contra Herediano.

Liga Deportiva Alajuelense cerró el primer tiempo del partido ante Herediano con una ventaja de 0-1 en el Estadio Carlos Alvarado y toda la información de este partido puede seguirla en este enlace.

Unos podrán decir que fue gol de Jeison Lucumí y pareciera que hasta el mismo colombiano así lo consideró por la manera en la que festejó.

Sin embargo, al final se lo acreditaron al atacante mexicano Ronaldo Cisneros, porque el balón no había traspado la raya en su totalidad.

La acción del gol empezó con muchos toques, a partir del momento en el que desde la defensa jugó con Joel Campbell.

Después de eso, la pelota pasó por Aarón Salazar, Rashir Parkins, Alexis Gamboa, Rónald Matarrita, Kenyel Michel centró, Jeison Lucumí tiró y parecía que vencía a Dany Carvajal.

Pero finalmente fue Ronaldo Cisneros quien tocó el esférico para que traspasara la línea y Pablo Camacho decretara gol.

⏰ 8’ Gol de Ronaldo Cisneros que adelanta en el marcador a los manudos. pic.twitter.com/hPUHCrqN9k — FUTV (@FUTVCR) October 17, 2025

¿Sabía que puede recibir El Boletín Manudo en su correo electrónico de forma gratuita? Para eso, regístrese aquí. ¿Ya se unió al canal de WhatsApp La Nación Alajuelense? Aquí puede hacerlo.

Si desea unirse al canal AlajuelenseLN en Telegram, aquí encontrará el enlace directo. El Blog de Alajuelense, Actualidad Rojinegra, puede accesarlo aquí.