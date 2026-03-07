De México a Saprissa: Zellyka Arce, futbolista y cirujana, vive su primera aventura como legionaria

Zellyka Arce ya jugó sus primeros minutos con Saprissa FF en el Torneo de Clausura 2026 de la Liga Premier Femenina.

La volante mexicana Zellyka Arce debutó el viernes por la noche en el fútbol femenino de Costa Rica con Saprissa FF. Y este sábado en horas de la tarde, el cuadro morado anunció que su contratación es por el presente campeonato.

Saprissa colgó un video en su cuenta de Youtube, donde la jugadora que contabiliza más de 220 partidos en Liga MX brindó sus primeras palabras como nueva ficha del cuadro tibaseño.

“En México, Saprissa es un club muy conocido y llegar a un grande de Costa Rica es algo magnífico. Estoy muy emocionada, contenta y me siento tal cual como si estuviera llegando a mi primer día del cole, así que la emoción es increíble. Es mi primera experiencia fuera de mi país”, manifestó Zellyka Arce.

La futbolista mexicana comentó que es complicado que un equipo transmita tanta identidad desde un principio y que se siente muy a gusto en su nueva casa.

“Es un club de esos, que contagia, que transmite y yo creo que todo mundo se enamora. Estoy emocionada, contenta y estoy segura de que voy a salir de aquí siendo morada de corazón y para toda la vida”, destacó.

Zellyka Arce se coronó campeona de la Liga MX en dos ocasiones y tiene una trayectoria en clubes como Chivas de Guadalajara, Atlas, Atlético San Luis y Monterrey. Incluso, en su país estuvo bajo las órdenes de Amelia Valverde.

Hoy vive una experiencia diferente. La jugadora que estudió medicina y es cirujana, ya se estrenó como legionaria en el fútbol femenino de Costa Rica.

“Tantos años en el fútbol profesional, pero más que nada el crecimiento que he tenido yo, ahora sé que me va a ayudar a aportar experiencia primero que nada y liderazgo, soy una persona que me gusta ser muy líder dentro y fuera de la cancha y es un grupo muy joven, pero creo que las niñas tienen un talento increíble que pueden desarrollar”, citó.

La mediocampista mexicana Zellyka Arce ingresó al partido entre Saprissa FF y Pococí en el minuto 69. (Prensa Saprissa/Saprissa)

La nueva adquisición del cuadro morado señaló que tiene toda la disposición de ayudar a sus compañeras y quiere ayudar a potenciarlas, pero también prentende crecer junto a ellas.

“Uno nunca deja de aprender, en este momento así percibo al equipo femenil, que todas estamos en lo mismo y que queremos volver a levantar la copa”, citó.

Zellyka Arce, esa jugadora con un recorrido importante en el fútbol mexicano, aprovechó para enviarle un mensaje a los seguidores de Saprissa FF.

“Que se ilusionen con nosotras, que no dejen de apoyar y que vengan a los partidos, porque al final tener ese respaldo de la afición creo que es lo que hace grande a un club y para nosotras tener el apoyo de la afición es algo impresionante y juntos vamos a levantar la copa”, comentó.

La última vez que Saprissa se coronó campeón nacional en fútbol femenino fue en 2018.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada,aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese enEl Boletín Moradopara que lo reciba en su correo electrónico.