Puro Deporte

De la patada karateca a la cacería de Pelé: Vea las faltas más brutales de la historia de los Mundiales

Los Campeonatos Mundiales de Fútbol también registran violentas faltas que en algunos casos terminaron en el hospital

EscucharEscuchar
Por Fanny Tayver Marín

La historia de los Campeonatos Mundiales de Fútbol está marcada por extraordinarias jugadas, goles inolvidables y hazañas espectaculares. Pero también está la otra cara, faltas violentas que se cometieron con el hacha a la vista.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PeléCampeonato MundialHarald SchumacherXabi AlonsoNeymarClaudio Caniggia
Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.