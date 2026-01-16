De Chivas de Guadalajara al fútbol costarricense: delanteros mexicanos buscan segunda oportunidad

Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros en Alajuelense, Joao Maleck en Gaudalupe FC, José de Jesús 'Tepa' Godínez en Herediano y Erick 'Cubo' Torres del Municipal Liberia, son los delanteros mexicanos en el Torneo Clausura 2026.

En el pasado vistieron la camiseta del Club Guadalajara, uno de los grandes del fútbol mexicano, pero el deseo de trascender y buscar una nueva oportunidad los llevó a desembarcar en el fútbol costarricense en los últimos años.

Desde la llegada de José de Jesús Chuy Godínez al Herediano —quien se convirtió en el primer campeón de goleo mexicano en un torneo del fútbol costarricense, durante el Apertura 2024— más artilleros han probado suerte, dejando huella y demostrando que tienen la capacidad de marcar diferencia en el certamen local.

Para la actual campaña arribaron al país José de Jesús Tepa González, quien vive una segunda etapa con el Team tras proclamarse bicampeón, así como Ángel Zaldívar, última contratación de Alajuelense.

Ellos se unirán a Erick Cubo Torres, quien esta temporada fichó por Municipal Liberia tras su paso por Sporting FC, y a Ronaldo Cisneros, quien en la campaña anterior marcó ocho goles con la Liga y se proclamó campeón. También está el caso de Joao Maleck, quien reforzó a Guadalupe FC y concretó siete tantos en su primera campaña.

Tanto González como Zaldívar, Cisneros, Torres y Maleck tuvieron paso por las ligas menores y primer equipo del Chivas de Guadalajara. Incluso, entre ellos han conversado sobre su aventura en el fútbol costarricense y el nivel que encontraron, por lo que alentaron a sus “compadres” a probar fortuna en el balompié nacional.

Mexicanos por el goleo

Tepa González, quien suma 12 goles en 46 compromisos en nuestro país, con el Team no descarta una lucha por el goleo entre mexicanos, con los antecedentes de Cisneros y Maleck, quienes en el Apertura 2025 fueron determinantes en el área rival.

“Sería muy lindo, ojalá se diera. Conozco bien a Cisneros y a Zaldívar y los considero mis amigos. Los conozco desde Chivas y sería lindo competir entre los tres por el título de goleo. En su momento Chuy lo logró y luego tuvo una nueva oportunidad en el extranjero”, agregó González.

Para el ariete florense, estar cerca de México, vivir en un ambiente tranquilo para su familia y tener la experiencia de ser campeón lejos de su país, en un campeonato de alto nivel en la región, son argumentos atractivos para fichar por una institución del balompié tico.

“Llegar a Costa Rica es un ganar-ganar. Esta Liga está creciendo y cada vez tiene mucho más interés en Centroamérica y en la Concacaf. En México hay muchos extranjeros y la competitividad es muy alta. Les deseo suerte a Cisneros y Zaldívar para que tengan éxito y sigan viniendo buenos extranjeros a competir”, añadió.

Por su parte, el ariete rojinegro Ronaldo Cisneros reiteró que uno de los atractivos para jugar en Costa Rica es el buen nivel mostrado, que en algunos casos puede ser superior al de clubes de la Liga de Expansión.

Pelear un título nacional o disputar torneos internacionales como la Copa Centroamericana y la Liga de Campeones de la Concacaf, además de formar parte de una institución que cuenta con todas las condiciones, como Alajuelense, seduce a los delanteros mexicanos a buscar una nueva oportunidad.

“Algunos compatriotas vinieron a Costa Rica e hicieron las cosas bien. Recordamos a Chuy Godínez, quien fue campeón de goleo y abrió las puertas acá, y eso es importante. La idea no solo es venir a jugar, sino también a aportar calidad. Esperamos que todos los mexicanos que lleguen sean importantes en sus equipos”, explicó Cisneros.

El artillero mexicano, quien le marcó al Municipal Liberia (2-2) en el arranque del Clausura 2026, destacó las condiciones que presenta Alajuelense, tanto en infraestructura como en el aspecto salarial, lo que considera atractivo para los futbolistas mexicanos.

“La competencia siempre está y es importante para el equipo. Siempre necesitamos esa competencia para que nadie se relaje y eso es bueno. Ángel (Zaldívar) es un jugador de calidad y nos va a ayudar mucho a lograr los objetivos que tenemos este semestre y a buscar trascender en la Concacaf”, concluyó Cisneros.