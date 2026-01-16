Puro Deporte

De Chivas de Guadalajara al fútbol costarricense: delanteros mexicanos buscan segunda oportunidad

Cinco delanteros que formaron parte del Club Guadalajara, de la Liga MX, de México esperan pelear el título de goleo en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Juan Diego Villarreal y Fanny Tayver Marín
Ángel Zaldívar (Alajuelense) Rolando Cisneros (Alajuelense) Joao Maleck (Gaudalupe FC) José de Jesús Tepa Godínez (Herediano) Erick Cubo Torres (Municipal Liberia) 16 de enero del 2026 La Nación
Ángel Zaldívar y Ronaldo Cisneros en Alajuelense, Joao Maleck en Gaudalupe FC, José de Jesús 'Tepa' Godínez en Herediano y Erick 'Cubo' Torres del Municipal Liberia, son los delanteros mexicanos en el Torneo Clausura 2026. (La Nación/La Nación)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Torneo Clausura 2026Ángel ZaldívarRonaldo CisnerosJoao MaleckJosé de Jesús Tepa GonzálezErick Cubo Torres
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.