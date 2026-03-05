Puro Deporte

David Ospina se ‘comió’ gol desde atrás de media cancha y en su país lo cuestionan para el Mundial (video)

Vea el gol que recibió David Ospina y que lo pone contra las cuerdas de cara al Mundial 2026

EscucharEscuchar
Por Esteban Valverde
David Ospina está siendo cuestionado por sus goles; aquí defendió el arco de la Selección de Colombia ante México en el 2023.
David Ospina está siendo cuestionado por sus goles; aquí defendió el arco de la Selección de Colombia ante México en el 2023. (KEVORK DJANSEZIAN/Getty Images via AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
David OspinaSelección ColombiaMundial 2026
Esteban Valverde

Esteban Valverde

Periodista deportivo desde 2009. Se ha desempeñado como periodista de prensa escrita, comunicador digital y productor de espacios audiovisuales. Ha sido destacado en diferentes coberturas internacionales como: giras de legionarios en Europa, también estuvo en la Copa del Mundo Rusia 2018. Trabajó un año en producción de Revistas de Teletica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.