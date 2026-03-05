David Ospina se ‘comió’ gol desde atrás de media cancha y en su país lo cuestionan para el Mundial (video)

David Ospina está siendo cuestionado por sus goles; aquí defendió el arco de la Selección de Colombia ante México en el 2023.

David Ospina es uno de los arqueros colombianos más reconocidos no solo de este siglo, sino de toda la historia. Pero esta semana se “comió” un gol increíble que está poniendo en entredicho su participación en el próximo Mundial 2026.

Ospina defiende el arco del Atlético Nacional de Medellín, que el miércoles 4 de marzo recibió a Millonarios en un clásico colombiano correspondiente a la Copa Sudamericana.

Al minuto 21, con el marcador empatado a cero, Rodrigo Contreras tomó el balón cerca de la banda, observó al arquero salido y le lanzó un misil desde atrás de la línea de medio campo, que tomó a Ospina adelantado y desprevenido. El guardameta retrocedió y levantó un brazo pero ya era demasiado tarde.

Los paisas reaccionaron con gol de Nicolás Rodríguez, pero Contreras provocó un penal que Leonardo Castro anotó al 42 y volvió a hacerse presente en el marcador al 75, para el 1-3 definitivo a favor de los capitalinos.

Como la serie se disputaba a partido único, Millonarios logró su boleto a la siguiente ronda continental, mientras Atlético Nacional queda eliminado.

Para colmo, Ospina reaccionó de mala manera y fue a increpar a Contreras luego de sus goles, por supuestamente celebrar con una provocación.

Ese es el arquero de quieren llevar al Mundial(?) pfff pic.twitter.com/CbpdLk56sc — MARCELA AZUL Ⓜ️ (@Marcela_Azul) March 5, 2026

De inmediato llegaron las críticas contra el guardameta de 37 años, por el gol de más de media cancha y el altercado.

El analista deportivo Carlos Antonio Vélez lo resumió así: “Admiro profundamente a David Ospina pero sus tiempos se acabaron hace rato”, en declaraciones recogidas por el sitio Fulbolred.

En redes sociales los aficionados también abrieron el debate sobre si debe ser convocado al próximo Mundial 2026.

Otro ángulo del increíble gol.