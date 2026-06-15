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David ‘Medallita’ Jiménez estalla ante comparaciones con Bryan ‘Tiquito’ Vásquez: ‘No me vinculen con él’

El boxeador David ‘Medallita’ Jiménez aseguró que las comparaciones con Bryan ‘Tiquito’ Vásquez están afectando a su familia

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Por Juan Diego Villarreal
Pesaje de Pelea de Medallita Jiménez
David 'Medallita' Jiménez es el actual campeón mundial de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (AMB). (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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