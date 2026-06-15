David ‘Medallita’ Jiménez estalla ante comparaciones con Bryan ‘Tiquito’ Vásquez: ‘No me vinculen con él’

David 'Medallita' Jiménez es el actual campeón mundial de las 115 libras del Consejo Mundial de Boxeo (AMB).

El boxeador David Medallita Jiménez, quien el sábado 13 de junio fue designado campeón mundial absoluto de las 115 libras por la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), envió un contundente mensaje a través de un video publicado en sus redes sociales, luego de ser comparado según dijo con el también pugilista Bryan Tiquito Vásquez.

Vásquez fue detenido el pasado 7 de junio por el presunto delito de transporte de droga, por lo que fue trasladado a los Tribunales de Heredia.

A Tiquito Vásquez, las autoridades le atribuyen también la posesión de aproximadamente 72 gramos de marihuana y ₡1.303.000 en efectivo.

El boxeador recuperó su libertad al día siguiente bajo medidas cautelares. Como parte de estas disposiciones, deberá firmar cada quince días ante la autoridad judicial y tiene impedimento de salida del país mientras continúa la investigación.

Sin embargo, al abandonar el recinto judicial, dejó una frase que generó polémica en la opinión pública.

“La mayoría consume. Todo el país consume, la gran mayoría. Hay una confusión muy grande, siento yo, a nivel personal, porque la gran mayoría del país pensamos que sí es legal fumar. Ahora en las farmacias se va a vender, hay doctores que dan certificados para que las personas puedan fumar. No entiendo qué estaba haciendo mal y ese fue el problema”, declaró Vásquez ante los medios de comunicación.

Medallita Jiménez y su reclamo

Ante lo ocurrido con Tiquito, David Medallita Jiménez no pudo ocultar su molestia por las comparaciones que, según él, algunas personas han hecho ante sus familiares. Aseguró que la situación se está saliendo de control, lo que le ha generado malestar y está afectando a su esposa e hijos.

“Resulta que me han estado comparando y vinculando con Bryan Tiquito Vásquez, y quiero dejar muy claro que yo soy David Medallita Jiménez, una persona que ha luchado desde muy niño contra diferentes situaciones delicadas de la vida”, expresó Jiménez en el video.

Más adelante, el boxeador cartaginés afirmó que su temor a Dios nunca le permitiría consumir una sustancia ilícita.

“Soy respetado y admirado por muchísimos niños como un ejemplo a seguir. También soy admirado por mis hijos debido a la gran labor que realizo como padre de familia. Creo que no está de más decirles a todos ustedes que los valores que me enseñaron mis padres y mi temor a Dios, por encima de todas las cosas, no me permiten cometer ningún acto ilícito”, aseguró Jiménez.

Asimismo, el exmedallista mundial y panamericano durante su etapa en el boxeo olímpico manifestó que: “Hasta el día de hoy no he fumado ni he bebido alcohol. Mi temor a Dios, como dije antes, no me permite consumir ningún tipo de droga”.

Finalmente, de forma vehemente, “Medallita” añadió:

“Me encantaría, por favor, y por respeto a mi familia, a mis hijos, a mi persona y a mi carrera profesional, que no me comparen ni me vinculen con Bryan Tiquito Vásquez. Yo soy David ‘Medallita’ Jiménez”, finalizó el nuevo campeón mundial.