David Guzmán festeja el triunfo de Saprissa y avisa a Cartaginés

David Guzmán terminó como figura del Deportivo Saprissa. En la primera acción de peligro en el primer tiempo, el volante dejó el balón en el fondo del marco de Leonel Moreira.

La jugada se dio al minuto 18, luego de que Jefry Valverde fallara en la salida, lo madrugó el panameño Tomás Rodríguez, quien se metió al área y disparó. Moreira rechazó y el rebote lo tomó Guzmán para darle a su equipo la primera victoria del torneo.

David elogió el desempeño de su escuadra, afirmó que todos metieron, defendieron y atacaron.

“Nos viene costando ciertas cosas, fallando algunos detalles y en este partido se dio una mejora. Regresamos todos juntos, defendimos todos igual cuando fuimos al ataque”, destacó Guzmán.

David Guzmán destacó que todos en Saprissa marcaron y fueron al ataque. Guzmán anotó al minuto 18. (Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

David añadió que buscan crecer, mejorar el rendimiento y subir en la tabla de posiciones.

“Poco a poco vamos a tomar lo que queremos. Ocupábamos ganar, tener los tres puntos y luego el gol es secundario. Lo importante es el trabajo en equipo trabajos y cambiar algunos aspectos que nos pueden llevar a los primeros lugares”, indicó Guzmán.

David también se refirió a lo que será el juego del próximo domingo, enfrentar a Cartaginés, que lleva tres victorias seguidas.

“Cartaginés es un rival complicado, es buen equipo, ha sumado en todos los juegos, pero lo enfrentamos en nuestra casa y hay que hacerla valer”, dijo Guzmán.

David felicitó a la dirigencia de Sporting, por las instalaciones del Estadio Puente Piedra en Grecia.

“Estas instalaciones son lindas, la cancha tiene mucho caucho, pero es normal, porque es nueva, pero es bonito que Sporting tenga este estadio”, opinó David Guzmán.

