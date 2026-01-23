Puro Deporte

David Guzmán festeja el triunfo de Saprissa y avisa a Cartaginés

El volante anotó el gol que le dio la primera victoria a su equipo en el Clausura

Por Milton Montenegro

David Guzmán terminó como figura del Deportivo Saprissa. En la primera acción de peligro en el primer tiempo, el volante dejó el balón en el fondo del marco de Leonel Moreira.








