David Guzmán feliz por su ‘nuevo trabajo’: ya aprobó las pruebas que le cambiarán el futuro

Con 17 años de carrera como futbolista profesional, David Guzmán, volante de Saprissa, empieza a palpitar otras sensaciones.

Lo suyo de momento es aportarle al cuadro morado dentro de la cancha, pero sabe que el futuro es distinto, que la trayectoria de futbolista tiene un final y a sus 36 años ya dio un paso muy grande de lo que podría ser su vida lejos de los terrenos de juego.

“Muy feliz por el aprendizaje y este proceso que he podido llevar con todos estos increíbles chicos y compañeros. Un pasito más y dispuesto a seguir aprendiendo y aportando en todo lo que pueda”, escribió David en su cuenta de Facebook, texto que acompañó con varias fotografías, una de ellas dirigiendo a niños de liga menor de Saprissa.

Guzmán no lo dijo, pero ya presentó los últimos exámenes para conseguir la Licencia A de entrenador, la misma que le permite incluso dirigir en la Máxima Categoría del fútbol nacional.

David Guzmán en su faceta de técnico. Cuando no tiene tantos compromisos con el primer equipo de Saprissa, el volante trabaja con los niños de la U-13 del club. (Facebook de David Guzman/Facebook de David Guzman)

Cuando el tiempo se lo permite, David le colabora a Adrián Leandro, quien dirige las categorías U-13 y U-12 de los morados. Guzmán mete mano en la U-13.

“David ha demostrado mucha disciplina para ser entrenador; además, es un líder y tiene buena forma para dirigir”, dijo Adrián Leandro, quien recordó cómo le surgió a Guzmán ese “gusanillo” por convertirse en técnico.

“Él tiene a su hijo en la U-12 de Saprissa y yo le pedía que me apoyara, le fue tomando gusto y se metió a estudiar para sacar las licencias de entrenador y de verdad que lo veo con mucho futuro”, indicó Leandro, quien desmenuzó un poco qué ve en David como estratega.

“Es muy inteligente, sabe dominar la parte de jugador, o sea, es futbolista y conoce cómo es el jugador, eso le va a dar un plus. Ya mencioné lo de su liderazgo y posee buena lectura de los partidos. Algunas veces me ha dicho: ‘Podemos hacer un ajuste aquí o hacer una variante’, y tiene razón en lo que me recomienda”, manifestó Adrián Leandro.

David Guzmán con los niños de la U-13 de Saprissa. El volante les agradeció la oportunidad de dirigirlos. (Facebook de David Guzman/Facebook de David Guzman)

Hace cuatro años, David Guzmán comentó en los diferentes medios de comunicación que estaba iniciando los estudios para ser entrenador.

“Vamos poco a poco, porque tengo poco tiempo y porque estoy enfocado en este torneo como jugador. Vamos sacando la licencia a poquitos, estoy preparándome y aprendiendo un poquito más, no es fácil”, señaló Guzmán.

En ese momento resaltó que se nutría de varios técnicos internacionales y hasta mencionó a Albert Rudé, español, quien estuvo al frente de Alajuelense.

“Si uno desea ser entrenador después, tiene que prepararse; si leemos de (Josep) Guardiola o de Jürgen Klopp, uno aprende, pero lo más cercano acá es leer de Albert Rudé. Sin ver el lado de los colores, nosotros vemos la preparación, en qué nos puede ayudar”, destacó.

David Guzmán en su faceta como entrenador. Ya presentó las pruebas y pronto recibirá la Licencia A. (Facebook de David Guzman/Facebook de David Guzman)

Hoy, cuatro años después, David se prepara para recibir la Licencia A y, con su enorme experiencia como jugador que lo llevó a ser mundialista con Costa Rica en Rusia 2018 y ser parte de la generación dorada de Egipto 2009, la cual logró el cuarto lugar del Mundial Sub-20, tiene recorrido y vivencias de sobra para compartir con las nuevas generaciones de futbolistas.

El volante suma 11 títulos nacionales con Saprissa desde 2010 y, en Costa Rica, únicamente ha vestido la camisa morada.

Si desea seguir el Blog de Saprissa, Actualidad Morada, aquí encontrará el enlace directo. Además, regístrese en El Boletín Morado para que lo reciba en su correo electrónico.