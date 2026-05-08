David Gómez y Josué Ugalde pitarán partidos decisivos de semifinales: esto dice un analista arbitral

David Gómez impartirá justicia en el partido de vuelta de la semifinal entre Saprissa y Liberia.

No solo los equipos se preparan para los partidos decisivos de las semifinales que se jugarán entre sábado y domingo, en los que se conocerá a los dos equipos que avanzarán a la final de segunda ronda del Torneo de Clausura 2026. También los árbitros procuran alistarse para lo que les toca.

La Comisión de Arbitraje nombró a Josué Ugalde como el encargado de impartir justicia este sábado en el juego entre Herediano y Cartaginés, en una serie donde el Team tiene una ventaja de 1-0.

A Josué Ugalde lo asistirán William Chow y Enmanuel Alvarado. Brayan Cruz será el cuarto árbitro y en el VAR se encontrarán Benjamín Pineda y Yazid Monge.

Mientras que para el domingo, David Gómez será el árbitro central en la semifinal entre Saprissa y Liberia, que se encuentra 1-1. Jeriel Alvarado y Félix Quesada estarán como asistentes y Marianela Araya será la cuarta árbitra. Jesús Montero y Víctor Ramírez harán su labor en el VAR.

“Son designaciones muy positivas, porque la Comisión de Arbitraje está apostando a lo que ha venido trabajando mejor a lo largo del torneo, tanto David Gómez como Josué Ugalde, que ya han dirigido finales, dicho sea de paso”, expresó el analista arbitral, Greivin Porras.

Destacó que ellos han venido a nivel internacional con alguna participación importante y considera que eso le da una seriedad y una relevancia muy positiva a la escogencia para estos partidos claves.

“Es la seriedad con la que hay que asumir esta fase del torneo, árbitros que no llegan a robarse el show, que llegan a hacer su trabajo y en algunos momentos cometen sus errores como en todo lo que ha venido pasando en el torneo, pero esperamos que estos equipos de trabajo, incluyendo algo muy importante, que también deben de tener una destacada labor, que son los del VAR”, apuntó el analista.

Greivin Porras considera que el VAR sí es una herramienta que se debe usar mucho mejor, porque a él particularmente le han quedado algunas dudas.

“No ha venido utilizándose de la forma que todos esperamos, porque se dan muchísimos errores, pero esperamos que ya lo pasado, pasado. Y que en esta fase, el VAR asuma un rol muy positivo para el buen desarrollo del partido y de la labor de los árbitros que están en el campo.

”Desde mi punto de vista, por todo lo que ha venido sucediendo son dos designaciones muy positivas y esperamos que ahora en el terreno de juego se plasme la buena labor de los árbitros”, concluyó Greivin Porras.

Las semifinales

Sábado 9 de mayo

Herediano vs. Cartaginés, 8 p. m. (FUTV)

Domingo 10 de mayo

Saprissa vs. Liberia, 4 p. m. (FUTV)