Puro Deporte

David Faitelson se disculpa por tensa discusión en vivo en TUDN: esto pasó

David Faitelson sabe que perdió el control en la televisión al protagonizar una pelea verbal con Marc Crosas y así reaccionó después

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Por Fanny Tayver Marín
David Faitelson le tiró nuevamente a la FIFA ante la posibilidad de que se haga un partido para escoger al sustituto del Léon en el Mundial de Clubes. Captura de pantalla.
David Faitelson sabe que lo que pasó al aire no estuvo bien y así lo reconoció. (Captura de pantalla./Captura de pantalla.)







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Fanny Tayver Marín

Fanny Tayver Marín

Dedicada a la cobertura deportiva desde 2005. Escribe sobre Alajuelense, ciclismo, ciclo olímpico y más. Trabaja en Grupo Nación desde 2012. Bachiller en Periodismo de la UIA. Entre sus coberturas destacan partidos eliminatorios, Tour de Francia, Mundial de voleibol en Japón y los Juegos Olímpicos de Río.

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