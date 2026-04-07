David Faitelson se disculpa por tensa discusión en vivo en TUDN: esto pasó

David Faitelson sabe que lo que pasó al aire no estuvo bien y así lo reconoció.

El periodismo deportivo en México vivió un nuevo capítulo de tensión cuando David Faitelson, conocido por su estilo provocador y confrontativo, traspasó los límites del debate profesional durante una emisión del programa Línea de Cuatro en TUDN.

El incidente escaló rápidamente cuando su compañero, el exfutbolista Marc Crosas, lo presionó para señalar a Emilio Azcárraga como responsable de la crisis del Club América.

Ante la insistencia de Crosas, Faitelson reaccionó de forma agresiva, exclamando: “Quieres poner en peligro el sustento de mi familia”, para finalmente estallar con insultos directos: “Me la pels, no tienes hue...”.

La confrontación no terminó ahí, pues el periodista incluso invitó al español a continuar la disputa fuera del aire, un momento que se viralizó de inmediato en redes sociales.

Tras el revuelo causado por su comportamiento, Faitelson utilizó su espacio Faitelson sin censura para reflexionar sobre lo sucedido y ofrecer una disculpa pública, admitiendo que el estrés de su transición laboral fue un factor determinante.

“Hoy me gustaría hacer un comentario o mejor dicho, ofrecer una disculpa. Quiero disculparme públicamente con mi compañero Marc Crosas. El sábado pasado tuvimos una discusión muy acalorada en donde yo perdí la cabeza y me equivoqué.

”Dije algunas palabras incorrectas, no son parte de mi educación. Perdí la cabeza, punto. Trataré de que en el futuro no vuelva a ocurrir”, expresó el comunicador, visiblemente arrepentido por haber roto los códigos de respeto en televisión.

El exintegrante de ESPN confesó que, a pesar de llevar más de dos años en la empresa, el proceso de adaptación a Televisa Univisión ha sido un camino complejo tanto para él como para su entorno cercano. Al respecto, detalló que la carga emocional terminó por desbordarlo.

“He tenido meses de mucha presión. No ha sido fácil esta transformación ni para mí ni para mi familia, de llegar a una empresa como esta. Y bueno, a veces las cosas se salen de control”, mencionó.

David Faitelson aprovechó para agradecer el respaldo de la televisora y reiteró que el conflicto no nace de una enemistad personal, sino de un error momentáneo en el calor del debate.

Finalmente, el polémico comentarista subrayó su admiración por Crosas, intentando cerrar la brecha que abrieron sus insultos en el set.

“A veces en el fragor de una batalla, pues se cometen errores. Y yo cometí un error, perdí la cabeza, no puedo perder la cabeza. La discusión iba bien hasta que realmente ofendí a un compañero de trabajo, que es un hombre que yo no tengo nada contra él.

”Al contrario, estimo a Marc, lo respeto, lo admiro y me siento muy a gusto trabajando con él y espero seguir trabajando con él”, concluyó, buscando dejar atrás uno de los episodios más erráticos de su carrera desde su llegada a TUDN.