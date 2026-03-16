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David Faitelson se deshace en elogios tras el Pumas vs. Cruz Azul donde Keylor Navas fue figura (Video)

El peridista mexicano David Faitelson describió en un video los mejores momentos del juego Pumas vs. Cruz Azul

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Por Juan Diego Villarreal







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David FaitelsonPumas vs. Cruz AzulKeylor Navas
Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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