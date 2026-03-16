David Faitelson se deshace en elogios tras el Pumas vs. Cruz Azul donde Keylor Navas fue figura (Video)

Noche electrizante de futbol en el Pedregal 😼🚂— David Faitelson (@DavidFaitelson_) March 16, 2026
En el Pumas-Cruz Azul hubo de todo…
Gran trabajo de @elreydelkasque pic.twitter.com/tHdMfiUNmN
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