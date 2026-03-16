David Faitelson se deshace en elogios tras el Pumas vs. Cruz Azul donde Keylor Navas fue figura (Video)

Noche electrizante de futbol en el Pedregal 😼🚂 En el Pumas-Cruz Azul hubo de todo… Gran trabajo de @elreydelkasque pic.twitter.com/tHdMfiUNmN

El reconocido periodista mexicano David Faitelson, muy a su estilo, narró las emociones vividas durante el partido entre Pumas y Cruz Azul, el cual concluyó empatado 2-2 por la jornada 11 de la Liga MX, el pasado sábado.

Con frases como “Noche electrizante de fútbol en el Pedregal” y “En el Pumas-Cruz Azul hubo de todo”, Faitelson describió en un video las acciones del compromiso, en el que los felinos lograron remontar el marcador en el segundo tiempo para quedarse con un merecido empate.

Con imágenes clave del encuentro, incluida la gran parada de Keylor Navas en el epílogo del compromiso —que le permitió a Pumas mantener la paridad—, el comunicador azteca comentó las mejores acciones de un duelo que, sin duda, movió los cimientos de ambas aficiones.