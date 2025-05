David Faitelson no podía dejar de decir algo sobre Alajuelense (y el Club León)

La decisión del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) fue rechazar la solicitud de Liga Deportiva Alajuelense de ser nombrado en el lugar del equipo excluido del Mundial de Clubes por multipropiedad. Tampoco dio curso al reclamo del Club León y le dio a la FIFA luz verde para designar al último equipo clasificado para participar en la Copa Mundial de Clubes 2025.

En Alajuelense emitieron un pronunciamiento en el que indica que este proceso reafirma su actitud valiente de dar la cara, alzar la voz y realizar las luchas que sean necesarias, por difíciles que estas sean.

“Desde el inicio denunciamos con claridad la multipropiedad de clubes, una práctica que compromete la integridad de las competiciones y debilita la confianza en el fútbol como deporte global. Esto quedó demostrado gracias a la valentía de nuestro club”, apuntó Alajuelense en su pronunciamiento.

También indicó que esta resolución no borra los argumentos ni las razones que los movieron. Según la Liga, ocurre todo lo contrario, porque consolida su imagen como un club que se atreve a llevar a cabo cualquier tipo de proceso, sin importar lo difícil que pueda ser, y que no le teme a la incomodidad de decir la verdad.

“‘La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa’. Esa frase de Abraham Lincoln nos representa hoy más que nunca. Gracias a nuestra afición por sostenernos con su energía inquebrantable. Esta no es una derrota. Es un capítulo de lucha que nos hace más fuertes”, apuntó la Liga.

Ese comunicado de Alajuelense fue aplaudido por el periodista mexicano David Faitelson, quien siempre ha sido muy crítico con la multipropiedad en el fútbol mexicano.

Las palabras del polémico comunicador hacia la Liga fueron: “Esto es tener decencia, dignidad y valores”.

Además, indicó que el León se queda sin Mundial de Clubes por la multipropiedad, una trampa, una ilegalidad que el fútbol mexicano ha normalizado… Y que es una pena por sus futbolistas y por su gran afición.

“La trampa no se justifica. Quien no entienda que no es ni ético ni moral tener dos clubes en una misma competencia está superado por los intereses. El León se ha quedado fuera del Mundial de clubes por la irresponsabilidad de la familia Martínez y por nada más…“, escribió David Faitelson en su cuenta de X.

Además, indicó que aunque la FIFA vive de intereses y, es un hecho que le convendría más que vaya el América sobre el León, el equipo esmeralda no cumplía los requisitos legales para ir al Mundial de Clubes.

“Dentro de la lógica de muchos aquí pareciera que es mejor que se imponga la trampa (eso es la multipropiedad) a que exista la posibilidad de que el América vaya a un Mundial de Clubes… Yo lamento que el América no se lo haya ganado en la cancha. Para mí no merece ir Mundial de Clubes, pero mucho menos un club que lo hizo amparado en la trampa y la ilegalidad", destacó.

Finalmente, David Faitelson aseguró que el TAS ha hecho lo que el fútbol mexicano fue incapaz de hacer durante décadas, que fue advertir con hechos que no se puede vivir eternamente en la ilegalidad y la trampa.

