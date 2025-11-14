David Faitelson no para y ahora le tira duro a los periodistas de Costa Rica

Primero la emprendió contra la Selección de Costa Rica y ahora David Faitelson le dio con todo a los periodistas deportivos del país.

El periodista azteca no quiere dejar títere con cabeza, está muy activo en sus redes sociales, y no tuvo reparos en decir que le da “vergüenza el periodismo costarricense”.

Faitelson usó su cuenta en X (antes Twitter) para despedazar a la Selección Nacional, que el jueves cayó de visita 0-1 contra Haití y después le tiró duró a los comunicadores.

“El periodismo costarricense me avergüenza…No estoy defendiendo a Miguel Herrera, pero un periodista no puede convertirse en un aficionado o un “barra brava” y reunirse para exigir la renuncia del entrenador… Periodismo al estilo Concacaf, al más típico nivel centroamericano. No crecen“, escribió David Faitelson en su cuenta de X.

Las respuestas no se hicieron esperar en la misma red social, un usuario identificado como Edris les contestó: “Tiene toda la razón, el periodismo deportivo actual de Costa Rica es vulgar y corriente, parece que quieren ser una mafia donde ellos convocan a los jugadores con sus campañas opresoras. Pero viendo el de México, ahí no son muy diferentes a como es el actual en Costa Rica”.

Otro identificado como Mr. Saprissa le comentó a Faitelson: “El periodismo deportivo tico ha perdido el rumbo, primero la calidad da pena, no tienen un criterio fundamentado, después se creen que puede influir en que jugador se convoca o no y ahora cuando quitar a un entrenador”.

El galante posteó: “Igualitos que los comentaristas mexicanos, pidiendo que despidan técnicos y jugadores. Reventando a los extranjeros siempre. Una vergüenza”.

Unas horas antes de su posteo contra la prensa deportiva costarricense, Faitelson le dio con todo a la Selección.

“Es una vergüenza infame lo de Costa Rica. Si no eres capaz de ganarle a Haití (en territorio neutral) no tienes nada que hacer en un Mundial…Un Mundial, por cierto, de 48 selecciones, donde los más poderosos del área futbolística están clasificados por ser anfitriones”, escribió Faitelson.