David Faitelson no para y ahora le tira duro a los periodistas de Costa Rica

El comunicador mexicano ha estado pendiente del resultado de la Selección en la eliminatoria

Por Milton Montenegro

Primero la emprendió contra la Selección de Costa Rica y ahora David Faitelson le dio con todo a los periodistas deportivos del país.








Milton Montenegro

Milton Montenegro

Empezó su carrera periodística cuando los hoy técnicos Mauricio Wright y Hernán Medford eran jugadores de la Selección Nacional de Costa Rica y el Paté Centeno apenas un jovencito tratando de hacerse notar en el fútbol nacional. Creció en el periódico Al Día y hoy mezcla en La Nación su espíritu de reportero y la experiencia de casi 30 años.

