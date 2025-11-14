Puro Deporte

David Faitelson no se guarda nada y despedaza a Costa Rica

El periodista azteca aseguró que: “Si no eres capaz de ganarle a Haití, no puedes ir a un Mundial”

Por Milton Montenegro

David Faitelson, reconocido periodista deportivo mexicano, utilizó sus redes sociales para referirse a la situación de la Selección de Costa Rica, en la eliminatoria al Mundial de Norteamérica 2026. Un equipo lleno de pecados con Miguel Herrera.








