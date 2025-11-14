David Faitelson no se guarda nada y despedaza a Costa Rica

David Faitelson, reconocido periodista deportivo mexicano, utilizó sus redes sociales para referirse a la situación de la Selección de Costa Rica, en la eliminatoria al Mundial de Norteamérica 2026. Un equipo lleno de pecados con Miguel Herrera.

Con solo un triunfo con Miguel “Piojo” Herrera, como técnico de la Tricolor, con solo seis puntos, el combinado nacional está fuera de la Copa del Mundo y sin opción de buscar el repechaje.

Faitelson usó su cuenta en X (antes Twitter) para despedazar a la Selección Nacional, que el jueves cayó de visita 0-1 contra Haití.

“Es una vergüenza infame lo de Costa Rica. Si no eres capaz de ganarle a Haití (en territorio neutral) no tienes nada que hacer en un Mundial…Un Mundial, por cierto, de 48 selecciones, donde los más poderosos del área futbolística están clasificados por ser anfitriones”, escribió Faitelson.

Las respuestas de varios de los seguidores de la red social, no se hicieron esperar, como la de Luis Aguirre, quien resaltó: “Es verdad que Costa Rica no ha sido lo que se esperaba. Pero basta de menospreciar a Haití. La mayoría de sus futbolistas juegan en equipos europeos”.

Uno usuario de X, identificado como Ernesto le replicó a Faitelson: “eso ya le ha pasado a México, perder contra Haití. No pasa nada, David es simplemente futbol. Saludos a los hermanos ticos todavía tienen un chance les deseo la mejor suerte”.

Paul Bonilla le respondió que a Miguel Herrera lo van a llamar para tenerlo de comentarista en TUDN, la cadena donde trabaja David Faitelson.

En otro de sus posteos en X, Faitelson se refirió a Miguel Herrera.

“Momento tenso de Miguel Herrera…Está pasando por mucha presión…Los ticos están enojados…Y tienen razón en estarlo".