David Beckham fue condecorado por el rey Carlos III y un detalle de su esposa se robó la atención en Windsor

David Beckham fue investido oficialmente como caballero por el rey Carlos III en una ceremonia privada en el castillo de Windsor.

El exfutbolista David Beckham, de 50 años, fue condecorado oficialmente como caballero por el rey Carlos III en una ceremonia realizada el martes en el castillo de Windsor, al oeste de Londres.

El reconocimiento ya había sido anunciado desde junio, pero fue durante este acto cuando el exjugador del Manchester United y Real Madrid recibió formalmente su título nobiliario.

Beckham asistió acompañado de su esposa Victoria Beckham, diseñadora de moda y exintegrante del grupo Spice Girls, y de sus padres, Ted y Sandra. Lució un chaqué gris diseñado por su esposa, que llamó la atención del monarca, quien, según relató el propio Beckham, elogió el atuendo durante el breve intercambio de palabras entre ambos.

El exfutbolista expresó que el momento resultó especialmente significativo.

“Para un joven originario de los barrios del este de Londres, estar aquí en el castillo de Windsor, honrado por su Majestad el rey, la más importante y la más respetada institución en el mundo, es verdaderamente un gran momento”, comentó el antiguo futbolista.

Desde el anuncio de su condecoración, Beckham ya ostenta el título de sir David, mientras que su esposa es conocida como lady Victoria.

La distinción fue entregada por los servicios prestados al deporte y por su participación en causas benéficas. El exjugador colaboró con Unicef y Malaria No More, una organización que trabaja por la erradicación del paludismo.

La familia Beckham ha mantenido vínculos con la realeza británica durante años. Asistieron a la boda del príncipe Guillermo con Kate Middleton en 2011 y a la del príncipe Enrique con Meghan Markle en 2018.

David Beckham, quien se retiró del fútbol profesional en 2013, jugó 115 partidos con la selección de Inglaterra y también militó en clubes como el Paris Saint-Germain, LA Galaxy y el AC Milan.

Aunque se esperaba que recibiera esta condecoración desde 2012, tras haber contribuido a que Londres ganara la candidatura para los Juegos Olímpicos de ese año, informes de la época indicaron que su nominación se pospuso debido a una investigación relacionada con un esquema fiscal. Posteriormente, Beckham fue exonerado de esas acusaciones.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de una agencia de noticias y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.