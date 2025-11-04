Puro Deporte

David Beckham fue condecorado por el rey Carlos III y un detalle de su esposa se robó la atención en Windsor

El futbolista vivió un momento inolvidable junto al rey Carlos III en Windsor tras recibir una condecoración muy esperada y llena de simbolismo

Por AFP
David Beckham fue investido oficialmente como caballero por el rey Carlos III en una ceremonia privada en el castillo de Windsor.
David Beckham fue investido oficialmente como caballero por el rey Carlos III en una ceremonia privada en el castillo de Windsor. (ANDREW MATTHEWS/AFP)







