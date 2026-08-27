Dany Carvajal revive la pesadilla de hace un año y que tiene sufriendo a los heredianos

Dany Carvajal indicó que necesitan tiempo y más entrenamientos, para asimilar la idea del técnico Paulo César Wanchope.

El guardameta del Club Sport Herediano, Dany Carvajal, no pudo ocultar su frustración tras quedar el Team, por segundo año consecutivo, eliminado en la primera ronda de la Copa Centroamericana.

Los florenses, a pesar de vencer 2-1 al Antigua de Guatemala en el Estadio Nacional y llegar a siete puntos, quedaron fuera del certamen por diferencia de goles.

El Team terminó tercero del Grupo B con siete unidades y una diferencia de +2, mientras que Marathon de Honduras se dejó el boleto con siete puntos y una diferencia de +5, tras derrotar 3-0 al Real Estelí. Alianza de El Salvador, con nueve unidades, terminó como líder.

“Es un momento muy difícil para nosotros en términos de resultados. Siempre debemos estar adentro, clasificar. Somos el campeón de Costa Rica, somos Herediano. Al final quedamos en deuda con la afición; debimos haber sacado el resultado para estar en la siguiente fase”, comentó Carvajal.

Danny Carvajal lamentó la eliminación del Herediano de la Copa Centroamericana

Para los rojiamarillos ha sido un mes de agosto para el olvido. A pesar de que ganaron el Torneo Clausura 2026, así como la Recopa ante Alajuelense y la Supercopa frente al Saprissa, en el Torneo Apertura apenas suman cuatro puntos en cinco presentaciones, tras cosechar tres derrotas consecutivas.

Además, en los 11 partidos oficiales que han disputado los florenses en el segundo semestre del año, incluyendo la Recopa, la Supercopa, el Torneo Apertura 2026 y la Copa Centroamericana, han tenido tres entrenadores. El proceso inició con José Giacone, luego Jafet Soto tuvo un interinato de dos partidos y ahora el equipo está bajo las órdenes de Paulo César Wanchope.

Más entrenamientos

No obstante, pese a esa seguidilla de malos resultados, el arquero del Team busca rescatar los aspectos positivos en medio de una gran decepción.

“Ante Antigua se vio un Herediano diferente. Un Herediano que quería ir al frente, que quería anotar. Veo mucho positivismo en el camerino. Dentro de la cancha, la comunicación es muy buena. La idea del entrenador no está al 100 % y poco a poco la vamos a ir notando”, agregó Carvajal.

El arquero florense defendió la labor del técnico Paulo César Wanchope, quien apenas tiene una semana de trabajar con el grupo, tras iniciar sus labores el pasado jueves 20 de agosto.

“Paulo ha tenido muy pocos días. Necesitamos más entrenamientos para ir viendo la idea de Paulo y que la vaya plasmando con el equipo. Solo hemos tenido tres prácticas y dos partidos, por lo que no es fácil. Pero creo que con más tiempo podremos agarrar la idea que él quiere”, afirmó Carvajal.

Dany expresó que no ganar ante Marathon de Honduras (0-0), como local, fue decisivo para comprometer sus aspiraciones en la Copa Centroamericana, así como la derrota ante Alianza, a pesar de que, según su criterio, fueron superiores y tuvieron más ocasiones de gol.

Al final del compromiso, el equipo florense se quedó en el terreno de juego para conversar y analizar lo ocurrido, máxime que este domingo 30 de agosto se enfrentará al Cartaginés, a las 11 a. m., en el estadio Rafael Fello Meza, en Cartago. El Team suma tres derrotas consecutivas en el Apertura 2026.

“Al concluir el partido, nos quedamos en la cancha y hablamos de lo positivo, de las cosas buenas que hicimos ante Antigua. Sabemos que solo queda el torneo local, por lo que debemos cerrar filas, hacernos fuertes y buscar lavarnos la cara porque somos el Herediano”, expresó Carvajal.