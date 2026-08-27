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Dany Carvajal revive la pesadilla de hace un año y que tiene sufriendo a los heredianos

El arquero del Herediano, Dany Carvajal, lamentó el amargo momento que viven los seguidores del Team

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Por Juan Diego Villarreal

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Dany Carvajal Herediano Real Estelí Copa Centroamericana 16 de agosto del 2026 Facebook del Herediano
Dany Carvajal indicó que necesitan tiempo y más entrenamientos, para asimilar la idea del técnico Paulo César Wanchope. (Facebook del Herediano/La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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