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Dany Carvajal explica cómo fue la extensa encerrona y los reclamos cara a cara en Herediano

Al arquero del Herediano, Dany Carvajal, le preocupa que viven situaciones similares a las del torneo en el que quedaron fuera de las semifinales

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Por Juan Diego Villarreal
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Dany Carvajal Paulo Wanchope Copa Centroamericana Antigua de Guatemala 25 de agosto del 2026 Fotografía: Juan Diego Villarreal
Dany Carvajal, junto al técnico Paulo Wanchope (izq.), en la conferencia de prensa de este martes, previo al partido ante Antigua por la Copa Centroamericana. (Fotografía: Juan Diego Villarreal /La Nación)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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