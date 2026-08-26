Dany Carvajal explica cómo fue la extensa encerrona y los reclamos cara a cara en Herediano

Dany Carvajal, junto al técnico Paulo Wanchope (izq.), en la conferencia de prensa de este martes, previo al partido ante Antigua por la Copa Centroamericana.

El guardameta del Club Sport Herediano, Dany Carvajal, indicó que el partido ante Antigua de Guatemala de este miércoles 26 de agosto, por la Copa Centroamericana, debe ser un punto de partida para el plantel rojiamarillo.

Los florenses tienen que ganar, y por la mayor cantidad de goles posible, a los chapines en el duelo que tendrá como escenario el INS Estadio (Nacional), a partir de las 6:30 p. m., con el objetivo de mantener sus esperanzas de clasificar a los cuartos de final.

Pero, además, los florenses buscan lavarse la cara ante sus aficionados, luego de la dolorosa derrota 0-3 ante Sporting FC el sábado pasado, que provocó una encerrona de más de una hora de la plantilla en el camerino del estadio Carlos Alvarado, donde los jugadores se encararon y se dijeron las verdades.

“Si hablamos de la encerrona, son cosas íntimas del camerino. Suelen suceder, principalmente en los equipos grandes, cuando pasan esas cosas. Sabemos en la institución que estamos y los colores que representamos. Somos conscientes de eso y no queremos que nos agarre tarde”, expresó Carvajal.

El guardameta florense enfatizó que hay situaciones que deben cambiar en el grupo, no solo pensando en el partido de la Copa Centroamericana, sino también en el duelo ante Cartaginés, por el Torneo Apertura 2026, este domingo 30 de agosto, a las 11 a. m., en el estadio Rafael Fello Meza.

Dany también recalcó que en la encerrona conversaron sobre lo sucedido en el Torneo Apertura 2025, cuando quedaron fuera de las semifinales y también de la Copa Centroamericana.

“Es una situación similar, no hay que esconderla. En el torneo que no clasificamos es muy similar a lo que vivimos. Nos costaba muchísimo ganar, nos costaba muchísimo anotar y nos marcaban muy fácil. No teníamos suerte. Fueron parte de las cosas que hablamos en la encerrona”, explicó Carvajal.

No obstante, el arquero florense fue enfático en que era momento de reivindicarse y mostrar cosas diferentes a las que han mostrado hasta ahora, no solo en el país, sino también a nivel centroamericano.

“En el camerino tomamos la decisión de no volver a hablar de eso. No podemos encasillarnos en lo que sucede; de lo contrario, seguirá sucediendo. Debemos ser positivos, olvidar lo negativo que hemos vivido y empezar con una buena victoria para seguir por ese camino y no pensar en lo que sucedió ante Sporting”, declaró Carvajal.