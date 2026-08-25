Paulo Wanchope, antes de enfrentar al Antigua: ‘Necesitamos hacer más ante esta situación incómoda’

Paulo César Wanchope, entrenador del Herediano, es consciente de que deben derrotar al Antigua y esperar resultados para intentar avanzar en la Copa Centroamericana.

El técnico del Club Sport Herediano, Paulo César Wanchope, enfrenta un complicado reto en la última jornada de la Copa Centroamericana 2026, pues no solo necesita derrotar al Antigua de Guatemala, sino que también debe hacerlo por la mayor cantidad de goles posible y esperar otros resultados.

Los florenses jugarán este miércoles en el INS Estadio (Nacional), a partir de las 6:30 p. m., luego de su victoria como visitantes ante el Real Estelí (0-2). Sin embargo, llegan con una deuda pendiente en el Torneo Apertura 2026, donde acumulan tres derrotas consecutivas.

El conjunto rojiamarillo suma tres derrotas al hilo tras caer 0-3 ante Alajuelense, 1-0 frente a San Carlos y 0-3 ante Sporting FC, en el debut de Paulo Wanchope como técnico.

“Cuando hay muchos partidos seguidos y se viene de un último resultado que no fue tan bueno, uno quiere, lo más rápido posible, cambiar la cara del equipo y dar lo mejor para que nuestra afición esté bien con nosotros y tranquila. Como grupo, debemos crear conciencia. Necesitamos hacer más ante esta situación incómoda”, explicó Wanchope.

El estratega rojiamarillo indicó que el compromiso ante Antigua puede marcar el rumbo del plantel y que, bajo esos parámetros, el grupo se preparó para dar lo mejor y asumir las responsabilidades.

“Tenemos la oportunidad ante Antigua de hacer el trabajo y ganar para poder avanzar. Hay que esperar y ver otros resultados, pero debemos concentrarnos en sacar los tres puntos y terminar con el cero atrás, que es muy importante para nosotros”.

Paulo César indicó que lo principal es estar enfocados en su labor, buscar mejorar el rendimiento en la cancha y mostrar una mejor versión de la que ofrecieron frente al Sporting FC.

“Debemos estar concentrados en lo nuestro, hacer algo de buen pie y, sobre todo, aprovechar las oportunidades. Hemos tenido opciones importantes y no las concretamos. Debemos ser más seguros en el último cuarto de cancha”, enfatizó Wanchope.

Sobre jugar en el Estadio Nacional, el estratega florense indicó que es una buena cancha y espera sacar provecho.

“Las condiciones están buenas. Hemos estado trabajando muchísimo y siempre es una motivación extra jugar en un escenario así. No es algo ajeno para nosotros, ya hemos participado en este torneo. Debemos sostener el sistema, ser eficientes con la pelota, reducir espacios e interferir en el juego de ellos. Sé que ellos sacaron una victoria importante y aprovechan muy bien los costados”, declaró Wanchope.