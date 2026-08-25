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Paulo Wanchope, antes de enfrentar al Antigua: ‘Necesitamos hacer más ante esta situación incómoda’

El entrenador del Herediano, Paulo César Wanchope, indicó que ante el Antigua de Guatemala deben ser más efectivos

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Por Juan Diego Villarreal
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Entrenador de Heredia
Paulo César Wanchope, entrenador del Herediano, es consciente de que deben derrotar al Antigua y esperar resultados para intentar avanzar en la Copa Centroamericana. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Juan Diego Villarreal

Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

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