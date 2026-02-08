Dany Carvajal dejó atrás las dudas y hoy se siente más seguro que nunca

(Jorge Navarro para La Nacion /Jorge Navarro para La Nación y La Teja.)

Dany Carvajal tuvo varias intervenciones salvadoras en el partido entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano.

Dany Carvajal fue figura en el empate 1-1 entre Liga Deportiva Alajuelense y Herediano, ratificando su buen momento en este Clausura 2026.

Para él, esto dista mucho de lo ocurrido en el torneo pasado, en el que no terminó jugando, pero eso quedó atrás.

El propio arquero afirma que lo que pasó con él en los meses anterior fue “algo muy extraño”, que a nivel personal no lo entendía.

“Después de mi regreso de la lesión tenía seis partidos sin recibir gol, vamos a Cartago y se dan dos autogoles. En el partido en casa contra la Liga tapo el balón, pega en el poste, me pega en la espalda y entra. En el penal de Joel Campbell me resbalo y como que no sentía la suerte”, recordó Dany Carvajal.

Ante eso, fue muy sincero en el Team sobre cómo se sentía y Aarón Cruz estaba preparado.

“Él terminó jugando de muy buena manera y yo aproveché para prepararme, sacarme un poquito eso de la cabeza y ahora llegó el profesor José Giacone que me dio la confianza”, apuntó.

Dijo que en este torneo, Herediano se ve muy compacto en defensa y que en lo que respecta al arco, la competencia es muy alta.

En algunos lapsos del juego, él desesperó a muchos aficionados rojinegros con sus intervenciones acertadas. Sin embargo, aseguró que la concentración hace que no le preste atención al ambiente.

“Llevo muchos años en Primera División, jugando finales, clásicos y es un bullicio que uno escucha atrás, pero uno está concentrado en el balón, en los compañeros y soy poco de ponerles atención”, citó.

En cuanto al gol de Darryl Araya, que terminó bañando a Washington Ortega, el arquero florense dijo que esas acciones siempre son complicadas.

“Washington está esperando el remate un poco adelantado achicando y el desvío lo baña. Son balones muy complicados para uno, porque se espera el remate de frente y ya el retroceder se vuelve complicado, porque va alejándose en la altura. Yo he recibido varios goles de ese tipo”, confesó Dany Carvajal.

El empate en el Morera Soto dejó un buen sabor en las filas del Team, pero los rojiamarillos querían más.

“No vemos el resultado como una victoria, sí nos vamos contentos, pero no satisfechos, porque sabemos el equipo que tenemos. Sin embargo, no podemos ser mezquinos, Alajuelense tiene un gran equipo que lo hizo bien. Nosotros estuvimos bien parados y nos llevamos un punto”, concluyó.