Danny Formal estará en la parrilla de salida de Las Tres Horas de Costa Rica tras violento accidente

El Lamborghini Súper Trofeo que conduce Danny Formal fue reparado, tras un fuerte choque y competirá este domingo en Las Tres Horas de Costa Rica.

El piloto costarricense Danny Formal estará en la parrilla de salida de Las Tres Horas de Costa Rica 2025 este domingo, luego de que su equipo de mecánicos lograra solventar los problemas que sufrió el Lamborghini Súper Trofeo tras el choque del sábado en las prácticas.

Luego de estallarse una de las llantas traseras de su vehículo, en la recta principal de la pista, el Lamborghini chocó violentamente contra el muro lateral, lo que ocasionó desperfectos mecánicos.

Formal y su equipo mandaron inmediatamente a traer las refacciones de las piezas dañadas desde Estados Unidos, gracias a su compañero Brandon Gdovic, quien tiene una empresa especializada en transporte de piezas para vehículos de carrera. Afortunadamente, el piloto no sufrió consecuencias.

Las refacciones llegaron alrededor de las 4 a.m. al país y desde las 6:20 a. m. de este domingo los mecánicos las recibieron e iniciaron de inmediato los trabajos en los talleres del circuito Starcars.com del Parque Viva, para lograr reparar el vehículo a tiempo para la competencia.

Después de casi dos horas de intenso trabajo, se logró reconstruir el Lamborghini Súper Trofeo y dejarlo listo para competir. Al no clasificarse, Formal deberá salir desde la última posición del primer heat, que arranca a las 12:15 p.m.

“Le agradezco a la gente que se preocupó. Lamentablemente, se me estalló una de las llantas traseras del carro. Pegamos lateralmente el carro contra el muro y se quebraron dos de las tijeretas del vehículo”, comentó Formal el sábado, al explicar lo sucedido en pista.

Danny, quien ganó Las Tres Horas de Costa Rica en 2023, se proclamó campeón mundial de automovilismo en la categoría Lamborghini Súper Trofeo el pasado 9 de noviembre, en el icónico circuito de Misano, Italia.