Danny Formal estará en la parrilla de salida de Las Tres Horas de Costa Rica tras violento accidente

Después de un intenso trabajo, los mecánicos del equipo de Danny Formal repararon el Lamborghini Súper Trofeo

Por Juan Diego Villarreal
Las Tres Horas de Costa Rica Danny Formal Lamborghini Súper Trofeo 7 de diciembre del 2025 Fotografía: Juan Diego Villarreal
El Lamborghini Súper Trofeo que conduce Danny Formal fue reparado, tras un fuerte choque y competirá este domingo en Las Tres Horas de Costa Rica. (La Nación/Fotogtafía: Juan Diego Villarreal)







Juan Diego Villarreal

Egresado de la Universidad Federada. Entre sus coberturas destacan los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, compromisos eliminatorios de la Sele, así como Juegos Panamericanos y Centroamericanos y del Caribe.

