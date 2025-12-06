Así fue el violento choque de Danny Formal en las prácticas de Las Tres Horas de Costa Rica

El piloto costarricense Danny Formal sufrió un fuerte choque este sábado en el circuito Starcars.com del Parque Viva, durante la ronda de prácticas de Las Tres Horas de Costa Rica, última fecha del GT Challenge de las Américas.

Formal, al salir de la curva previa a la recta principal, chocó violentamente su Lamborghini Súper Trofeo contra el muro lateral de la pista, luego de que estallara una de las llantas traseras de su poderoso bólido, según se observó en un video publicado por el sitio especializado Mundo Motorizado, del periodista Armando Calderón.

Danny, quien ganó Las Tres Horas de Costa Rica en el 2023, se proclamó campeón mundial de automovilismo en la categoría Lamborghini Súper Trofeo el pasado 9 de noviembre, en el icónico circuito de Misano, Italia.

A pesar del percance, el piloto costarricense fue el más rápido en las prácticas de este sábado, en la categoría GTS, con un tiempo de 53 segundos y 643 milésimas.

El Lamborghini Súper Trofeo de Danny Formal sufrió serios daños tras un choque en el Parque Viva y no pudo participar en la ronda de clasificaciones de Las Tres Horas de Costa Rica este sábado. (La Nación/Cortesía: Mundo Motorizado)

Sin embargo, Danny Formal no podrá participar en la ronda de clasificación de este sábado y deberá salir de último en la primera carrera de este domingo.

En la página mundomotorizado.com, Danny aseguró estar bien y confía en poder competir este domingo en Las Tres Horas de Costa Rica.

“Le agradezco a la gente que se preocupó. Lamentablemente, se me estalló una de las llantas traseras del carro. Pegamos lateralmente y se quebraron dos de las tijeretas del vehículo. Los daños fueron menores y esperamos tener el auto a punto para salir el domingo”, comentó Formal.

Para el equipo de mecánicos será un trabajo contra el reloj, pues las piezas del Lamborghini deben traerse desde Estados Unidos y llegarán en la madrugada de este domingo.

“Mi compañero (Brandon Gdovic) tiene una empresa especializada en transporte y puede enviarlas a Costa Rica. Esperamos que lleguen a eso de las 4 a.m. y empezar a trabajar para tener el carro a punto. El choque fue mi culpa al empujar y acelerar al máximo en las prácticas. Esperamos que todo salga bien y dar un buen espectáculo”, manifestó Formal.