¡Orgullo de Costa Rica! Danny Formal se proclama campeón mundial de automovilismo en épica carrera

El piloto Danny Formal es campeón mundial de la categoría Lamborghini Súper Trofeo, junto a Hampus Ericsson, con el Wayne Taylor Racing

Por Juan Diego Villarreal
Danny Formal Campeón mundial de la categoría Lamborghini Súper Trofeo, junto a Hampus Ericsson, con Wayne Taylor Racing, en Misano, Italia 9 de noviembre del 2025 Cortesía: Donald Formal
Danny Formal celebra su victoria en Misano, Italia, que le dio el campeonato mundial de la categoría Lamborghini Súper Trofeo (La Nación/Cortesía: Donald Formal)







